Наблюдательный совет Приватбанка 7 октября объявил, что избрала шведского банкира Микаэля Бьоркнерта главой правления банка вместо Герхарда Беша. Об этом сообщила пресс-служба госбанка.
Приватбанк избрал нового председателя правления — шведского банкира Бьоркнерта
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На чем сосредоточится новый глава
В Приватбанке Бьоркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, отмечается в сообщении
Что известно о банкире
У шведского банкира более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях. До этого он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.
Перед тем, как присоединиться к Swedbank, он занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), Руководителя по направлению международных транзакций в банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).
«Для меня большая честь стать частью Приватбанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную стойкость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежат доверие, инновации и служение украинскому народу», — прокомментировал свое назначение Бьоркнерт.
Назначение Бьоркнерта председателем правления Приватбанка должно согласовать НБУ.
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