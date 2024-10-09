Приватбанк избрал нового председателя правления — шведского банкира Бьоркнерта

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На чем сосредоточится новый глава

В Приватбанке Бьоркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, отмечается в сообщении

Что известно о банкире

У шведского банкира более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях. До этого он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

Перед тем, как присоединиться к Swedbank, он занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), Руководителя по направлению международных транзакций в банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

«Для меня большая честь стать частью Приватбанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную стойкость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежат доверие, инновации и служение украинскому народу», — прокомментировал свое назначение Бьоркнерт.

Назначение Бьоркнерта председателем правления Приватбанка должно согласовать НБУ.