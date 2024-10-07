В сентябре международные резервы сократились до $38,9 млрд

По состоянию на 1 октября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 898,6 млн. В сентябре они снизились на 8,1%. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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С чем связано сокращение

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и одним из наименьших с начала года объемов международной помощи, поступивших в сентябре после значительных объемов в августе.

Это еще раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров.

Факторы, влияющие на резервы

В целом в сентябре 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $3 213,8 млн и выкупил в резервы $0,6 млн.

Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $3 213,2 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $674,7 млн.

Из этой суммы:

$603,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$60,0 млн — от Всемирного банка;

$11,1 млн — от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено:

$552,4 — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$52,1 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$44,0 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $729,8 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В сентябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $381,8 млн.