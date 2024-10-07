По состоянию на 1 октября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 898,6 млн. В сентябре они снизились на 8,1%. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В сентябре международные резервы сократились до $38,9 млрд
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С чем связано сокращение
Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.
Эти операции были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и одним из наименьших с начала года объемов международной помощи, поступивших в сентябре после значительных объемов в августе.
Это еще раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров.
Факторы, влияющие на резервы
В целом в сентябре 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $3 213,8 млн и выкупил в резервы $0,6 млн.
Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $3 213,2 млн.
Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $674,7 млн.
Из этой суммы:
- $603,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ;
- $60,0 млн — от Всемирного банка;
- $11,1 млн — от Банка развития Совета Европы.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено:
- $552,4 — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $52,1 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $44,0 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $729,8 млн.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В сентябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $381,8 млн.
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