В сентябре инфляция в Украине быстро ускорилась. Что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2024 года ускорилась до 1,7% по сравнению с 0,6% в августе, 0% — в июле. С начала года она выросла на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В годовом исчислении инфляция по итогам сентября (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) ускорилась до 8,6%.

Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом ускорилась до 1,7%, с начала года — до 6,6%.

Как выросли цены

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 12,1%) подорожали яйца.

На 3,8−1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис.

В то же время, на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе одежда — на 7,9%, обувь — на 7,7%.

Увеличение цен в сфере здравоохранения на 1,4% произошло в первую очередь за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,1% и фармацевтической продукции на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,0%. В то же время, на 3,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 10,1%, а именно:

высшего — на 11,8%,

среднего — на 11,1%.

Изменения потребительских цен на товары и услуги