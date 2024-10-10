Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2024 года ускорилась до 1,7% по сравнению с 0,6% в августе, 0% — в июле. С начала года она выросла на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В сентябре инфляция в Украине быстро ускорилась. Что подорожало больше всего
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В годовом исчислении инфляция по итогам сентября (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) ускорилась до 8,6%.
Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом ускорилась до 1,7%, с начала года — до 6,6%.
Как выросли цены
На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 12,1%) подорожали яйца.
На 3,8−1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис.
В то же время, на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.
Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе одежда — на 7,9%, обувь — на 7,7%.
Увеличение цен в сфере здравоохранения на 1,4% произошло в первую очередь за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,1% и фармацевтической продукции на 1,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,0%. В то же время, на 3,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
Услуги образования подорожали на 10,1%, а именно:
- высшего — на 11,8%,
- среднего — на 11,1%.
Изменения потребительских цен на товары и услуги
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