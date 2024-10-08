Минфин привлек рекордные 30 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 8 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 30,26 млрд грн в эквиваленте, что на 18,12 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,14 млрд грн. Кроме того, это самая большая сумма, которую Минфин привлек за один день от продажи ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные министерства.