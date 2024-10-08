Министерство финансов 8 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 30,26 млрд грн в эквиваленте, что на 18,12 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,14 млрд грн. Кроме того, это самая большая сумма, которую Минфин привлек за один день от продажи ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек рекордные 30 миллиардов от продажи облигаций
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,40 млрд грн под 14,65% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);
- 5,28 млрд грн под 15,25% с погашением 20 мая 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,10%);
- 5,39 млрд грн под 15,10% с погашением 28 октября 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,60%);
- 5,31 млрд грн под 16,25% с погашением 12 мая 2027 (на прошлой неделе ставка была 16,10%);
- 5,07 млрд грн под 16,10% с погашением 29 сентября 2027 (на прошлой неделе ставка была 15,59%);
- 634,32 млн грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).
В иностранной валюте:
- $150,01 млн. под 4,65% с погашением 9 октября 2025 года.
Читайте также: Украина приближается к предельным возможностям на рынке ОВГЗ
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Комментарии - 2