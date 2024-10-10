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10 октября 2024, 11:08 Читати українською

Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект№ 11416-д по повышению налогов. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по повышению налогов.
Фото: depositphotos

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Подробности

«За» соответствующий законопроект проголосовало 247 народных депутатов.

Какие изменения приняли

По словам Железняка, принятые правки в законе № 563 и 580 фактически отменяют статус налогового агента из нотариуса при удостоверенных им договорах купли-продажи между физлицами.

Также принята правка № 1149 — о том, чтобы оставить 1,5% военный сбор для военных.

При рассмотрении ко второму чтению парламент внес ряд изменений в законопроект, в частности отклонил повышение военного сбора для военнослужащих, оставив его на уровне 1,5%.

Окончательная версия документа еще не обнародована, однако по словам Железняка из-за внесенных изменений может возникнуть много юридических проблем с текстом и, вероятно, «придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок».

  • Официально увеличен до 5% военный сбор для ФЛП и других категорий.
  • Авансовые взносы на АЗС.
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы.
  • 25% прибыли на финучреждения.
  • 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+217
Я_ __
Я_ __
10 октября 2024, 11:17
#
«Також ухвалена правка № 1149 — про те, щоб залишити 1,5% військовий збір для військових.»

Конституція казала всім про те, що всі перед законом рівні, але хтось є рівніший, а це не створить з часом розкол в суспільстві, де вже в 2024 році деякі військові не розуміючи, за чиї податки та донати, вони мають змогу взагалі захищати Україну, погрожуть цивільним особам на увесь інтернет і оруть «яжваював» як це бувало зазвичай з «яжмать»…

Все як завжди, якусь хрень прийняли, з купою помилок, вчергове показали всім які вони невігласи.
+
+38
NicolaZnow
NicolaZnow
10 октября 2024, 11:22
#
То йдіть воювати, теж розкажете потім … мабуть
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
10 октября 2024, 11:24
#
З забезпечення військових податок 1.5% не брався з 22 року, якщо не помиляюся
+
+30
SamBB
SamBB
10 октября 2024, 11:46
#
Це рух в прірву…зважаючи що в нас взагалі не бюджет воюючої країни.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
10 октября 2024, 12:05
#
Та не таке вже й велике це збільшення податків.
Не можна по світу ходити з протягнутою рукою і просити гроші у платників податків Німеччини, Британії, США і тд, і при цьому нічого не робити в цьому напрямку самим
+
+89
Turbo Apricot
Turbo Apricot
10 октября 2024, 12:17
#
Українською економікою керують п’ять-шість менеджерів. потужно? потужно!!!
+
0
Vadim531
Vadim531
10 октября 2024, 12:20
#
Це Перемога!
+
+44
lol123
lol123
10 октября 2024, 13:00
#
Дегенерати. Тупо вистріл собі ж в ногу
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