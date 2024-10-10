Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по повышению налогов. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Подробности

«За» соответствующий законопроект проголосовало 247 народных депутатов.

Какие изменения приняли

По словам Железняка, принятые правки в законе № 563 и 580 фактически отменяют статус налогового агента из нотариуса при удостоверенных им договорах купли-продажи между физлицами.

Также принята правка № 1149 — о том, чтобы оставить 1,5% военный сбор для военных.

При рассмотрении ко второму чтению парламент внес ряд изменений в законопроект, в частности отклонил повышение военного сбора для военнослужащих, оставив его на уровне 1,5%.

Окончательная версия документа еще не обнародована, однако по словам Железняка из-за внесенных изменений может возникнуть много юридических проблем с текстом и, вероятно, «придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок».