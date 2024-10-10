10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект№ 11416-д по повышению налогов. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада приняла закон об историческом увеличении налогов
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Подробности
«За» соответствующий законопроект проголосовало 247 народных депутатов.
Какие изменения приняли
По словам Железняка, принятые правки в законе № 563 и 580 фактически отменяют статус налогового агента из нотариуса при удостоверенных им договорах купли-продажи между физлицами.
Также принята правка № 1149 — о том, чтобы оставить 1,5% военный сбор для военных.
При рассмотрении ко второму чтению парламент внес ряд изменений в законопроект, в частности отклонил повышение военного сбора для военнослужащих, оставив его на уровне 1,5%.
Окончательная версия документа еще не обнародована, однако по словам Железняка из-за внесенных изменений может возникнуть много юридических проблем с текстом и, вероятно, «придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок».
- Официально увеличен до 5% военный сбор для ФЛП и других категорий.
- Авансовые взносы на АЗС.
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы.
- 25% прибыли на финучреждения.
- 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Комментарии - 8
Конституція казала всім про те, що всі перед законом рівні, але хтось є рівніший, а це не створить з часом розкол в суспільстві, де вже в 2024 році деякі військові не розуміючи, за чиї податки та донати, вони мають змогу взагалі захищати Україну, погрожуть цивільним особам на увесь інтернет і оруть «яжваював» як це бувало зазвичай з «яжмать»…
Все як завжди, якусь хрень прийняли, з купою помилок, вчергове показали всім які вони невігласи.
Не можна по світу ходити з протягнутою рукою і просити гроші у платників податків Німеччини, Британії, США і тд, і при цьому нічого не робити в цьому напрямку самим