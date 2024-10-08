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8 октября 2024, 15:16 Читати українською

Нацбанку расширили полномочия по борьбе с «дропами»

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг». Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».
Фото: bank.gov.ua

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Подробности

«За» законопроект № 11043 во втором чтении проголосовало 270 народных депутатов.

«Закон поможет бороться с разными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами», — пояснил депутат.

Он уточнил, что перед голосованием депутаты отклонили поправки, которыми предлагалось предоставить частичный доступ к данным о счетах граждан Нацполиции.

Читайте: Ограничения на p2p-переводы вступили в силу: в Привате объяснили, кто не подпадает под лимит

Напомним

Дропы — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.

Как писал «Минфин», банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
spamer4life
spamer4life
8 октября 2024, 15:29
#
Про що закон? Які повноваження надали? Нічого не зрозуміло!
+
0
bonv
bonv
8 октября 2024, 15:40
#
Як завжди з малим бізнесом будуть боротися, а не великим, який найбільше дробить…
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