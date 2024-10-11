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11 октября 2024, 12:23 Читати українською

НБУ подал законопроект о переименовании копеек в шаги

Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины. Соответствующий документ опубликовал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины.

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НБУ, имеющий право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты, попросил главу парламента Руслана Стефанчука инициировать внесение разработанных предложений на рассмотрение Рады.

Принятие законопроектов не предусматривает дополнительных расходов. При этом уже отчеканенные монеты никто изымать не будет, они будут обращаться параллельно с новыми шагами.

Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов монет.

К теме: 57% опрошенных украинцев считают, что изменение названия «копейка» на «шаг» не актуально

Источник: Минфин
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Комментарии - 28

+
+108
MAXAOH
MAXAOH
11 октября 2024, 12:26
#
Ну теперь заживём! Улицы, для переименования, видать уже закончились)))
+
0
Strain
Strain
11 октября 2024, 15:11
#
Я иногда диву даюсь какими надо быть что бы назвать монету шагом. Как бы её раньше не называли.
50 шагов…
Давайте назовем монету карп.
50 карпов
Или друг
50 друзей

А лучше лящ.
50 лящей, Гетьманцеву на здачу
+
+109
Kharakternyk
Kharakternyk
11 октября 2024, 12:27
#
Було ж опитування — народ проти. Чи думка народу вже немає жодного значення?
+
+30
Pablito
Pablito
11 октября 2024, 13:56
#
«Народ» взагалі проти багато чого. Наприклад, «народ» у будь-якій країні світу буде проти податків, а школярі у будь-якій країні світу будуть проти екзаменів, але це не означає, що так і треба робити. Треба робити так, як треба для країни і проактивно формувати думку суспільства, а не так, як хтось хоче в поточний момент на основі минулоо досвіду, який часто є хибний, бо спотворений, наприклад, пропагандою совкових часів.
+
+26
MAXAOH
MAXAOH
11 октября 2024, 14:47
#
Тебе уже, видимо, «правильное» мышление сформировали…
+
0
Strain
Strain
11 октября 2024, 15:12
#
А вы только узнали, что все эти голосования до одного места.
Та какой народ. Клялись что по Дия Сити налоги повышать не буду…
+
+9
Mindent
Mindent
11 октября 2024, 12:30
#
І скільки грошей буде виділено на цю перетурбацію?
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2024, 12:40
#
Нуль…
+
+75
sledopitgrom
sledopitgrom
11 октября 2024, 13:10
#
Ну конечно нуль, а дизайн монеты сам себя придумает), а сырье для чеканки новых монет, а утилизация старых монет, вот это я понимаю «бвбло из воздуха », ну а переименование «шага» в «крок» это уже под следующий распил
+
+15
nitrolog
nitrolog
11 октября 2024, 14:09
#
Нові моменти «копійки» так само все одно б чеканили, а так будуть чеканити шаги, вам не все одно?
читайте уважно «При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.»
Це називається перехідний період, 0 витрат, все правильно написано
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2024, 14:34
#
sledopitgrom
«а дизайн монеты сам себя придумает)»

Дизайнери є у штаті Монетного двору НБУ
і вони постійно працюють над новими монетами
https://coins.bank.gov.ua/catalog.html
тому по дизайну додаткових витат — нуль.

Невже ніколи не чули про випуск інвестиційних
та пам`ятних монет НБУ
+
+65
shevchouk
shevchouk
11 октября 2024, 12:38
#
А може зробимо євро національною валютою? Шок від цих «професіональних фахівців» у владі.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2024, 12:41
#
Валютчики форума были и будут против.
Ведь тогда весь их бизнес будет не востребован.

+
0
shevchouk
shevchouk
11 октября 2024, 13:17
#
Ну не валютчики у нас приймають закони поки що, головне політична воля.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2024, 14:12
#
У тих, хто приймає закони не має політичної волі приймати бездефіцитний бюджет всі роки незалежності, а тим більше перейти на валюту без можливості робити її ємісію…

А під час війни це тим більше не можливо…
+
0
nitrolog
nitrolog
11 октября 2024, 14:15
#
Спочатку треба у ЄС запитати
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2024, 14:39
#
Під час війни зміни до Конституції не можливі
+
0
nitrolog
nitrolog
11 октября 2024, 14:45
#
Ви гадаєте я серйозно пропоную запитати в ЄС?
А нічого що навіть якби таке було можливим ЄС просто покрутить пальцем біля скроні.
Для початку треба стати членом ЄС…
+
+30
Я_ __
Я_ __
11 октября 2024, 12:48
#
В бюджеті не вистачає 500 мільярдів, через це підняли податки.

І будемо займатися тим що взагалі ПІД ЧАС ВІЙНИ не потрібно.

ПЛЮС, коли роздеребанять на цьому гроші, а гроші це великі (бо це розробка дизайну, карбування нових монет, вилучення і утилізація/переробка старих монет і тд), то потім поставлять питання, що «ШАГ» звучить на в перекладі з української на росіянську «крок», а значить це відсилка до рабсіян і треба швидко все знов перейменовувати. А це новий великий розпил бабла нашими казнокрадами, ой, депутатами, а, ну воно одне і те саме в нашій «потужній» країні.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2024, 14:24
#
Я_ __

Якщо чогось не знаеш — краще промовч.

Дизайнери є у штаті Монетного двору НБУ, тому тут додаткових витат — нуль.
Вилучати монети з написом «копійка» — не планують.
Вилучення пошкоджених монет не впливає на карбування нових.

Цитую голову Нацбанку Андрія Пишного:
Жодних додаткових витрат з Державного бюджету не буде.
«На 2025 рік у нас заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу. Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шАгів (саме так ставиться наголос в цьому слові), то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже «50 шагів».
+
+15
ZaNOza13
ZaNOza13
11 октября 2024, 13:15
#
Шагом марш, чи кроком руш Хтось зірвати хоче куш! Є до цього ласі, але не на часі!
+
+30
Pablito
Pablito
11 октября 2024, 13:52
#
Підтримую. Заміну можна робити поступово без додаткових витрат. Назва «копійка» не має до України жодного відношення.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
11 октября 2024, 14:50
#
А шаг имеет? Учи историю…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
11 октября 2024, 14:04
#
Закони не на часі, права людини не на часі, а ось це на часі
+
0
Вова Вова
Вова Вова
11 октября 2024, 14:18
#
Тільки робіть розміром меншим ніж 1грн. і 2грн., бо в торбу не влазять.
+
0
bonv
bonv
11 октября 2024, 14:44
#
Влада імітує бурхливу діяльність в економіці і крім популістичних обіцянок — більше нічого!
+
0
bonv
bonv
11 октября 2024, 14:45
#
Основна причина кризи в Україні - це корумпована влада на всіх рівнях. Гірше ж точно не буде ©
+
0
Meln
Meln
11 октября 2024, 14:54
#
ПАтужнА!!!
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