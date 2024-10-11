Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины. Соответствующий документ опубликовал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
НБУ подал законопроект о переименовании копеек в шаги
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НБУ, имеющий право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты, попросил главу парламента Руслана Стефанчука инициировать внесение разработанных предложений на рассмотрение Рады.
Принятие законопроектов не предусматривает дополнительных расходов. При этом уже отчеканенные монеты никто изымать не будет, они будут обращаться параллельно с новыми шагами.
Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов монет.
К теме: 57% опрошенных украинцев считают, что изменение названия «копейка» на «шаг» не актуально
Источник: Минфин
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Комментарии - 28
50 шагов…
Давайте назовем монету карп.
50 карпов
Или друг
50 друзей
А лучше лящ.
50 лящей, Гетьманцеву на здачу
Та какой народ. Клялись что по Дия Сити налоги повышать не буду…
читайте уважно «При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.»
Це називається перехідний період, 0 витрат, все правильно написано
«а дизайн монеты сам себя придумает)»
Дизайнери є у штаті Монетного двору НБУ
і вони постійно працюють над новими монетами
https://coins.bank.gov.ua/catalog.html
тому по дизайну додаткових витат — нуль.
Невже ніколи не чули про випуск інвестиційних
та пам`ятних монет НБУ
Ведь тогда весь их бизнес будет не востребован.
А під час війни це тим більше не можливо…
А нічого що навіть якби таке було можливим ЄС просто покрутить пальцем біля скроні.
Для початку треба стати членом ЄС…
І будемо займатися тим що взагалі ПІД ЧАС ВІЙНИ не потрібно.
ПЛЮС, коли роздеребанять на цьому гроші, а гроші це великі (бо це розробка дизайну, карбування нових монет, вилучення і утилізація/переробка старих монет і тд), то потім поставлять питання, що «ШАГ» звучить на в перекладі з української на росіянську «крок», а значить це відсилка до рабсіян і треба швидко все знов перейменовувати. А це новий великий розпил бабла нашими казнокрадами, ой, депутатами, а, ну воно одне і те саме в нашій «потужній» країні.
Якщо чогось не знаеш — краще промовч.
Дизайнери є у штаті Монетного двору НБУ, тому тут додаткових витат — нуль.
Вилучати монети з написом «копійка» — не планують.
Вилучення пошкоджених монет не впливає на карбування нових.
Цитую голову Нацбанку Андрія Пишного:
Жодних додаткових витрат з Державного бюджету не буде.
«На 2025 рік у нас заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу. Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шАгів (саме так ставиться наголос в цьому слові), то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже «50 шагів».