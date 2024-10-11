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11 октября 2024, 19:06 Читати українською

Минэкономики завершило тестирование программы Нацкешбек

Министерство экономики Украины завершило бета-тестирование программы «Национальный кэшбек», сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Министерство экономики Украины завершило бета-тестирование программы «Национальный кэшбек», сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

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Что сказала министр

«Сегодня запускаем „Национальный Кэшбэк“ полноценно, стартует рекламная кампания. Мы продолжим оказывать техническую поддержку нашим партнерам, в том числе новым ритейлерам и производителям, которые продолжают присоединяться к программе», — сказала она на форуме «Сделано в Украине» в пятницу.

По ее словам, технические и финансовые системы работают, средства, начисленные за покупку товаров украинского производства, отражаются в Дии на следующий день, а потребитель может легко узнать, на какие товары начисляется кэшбек.

Кроме того, в «Дии» была запущена функция сканера товара для определения его участия в программе.

Итоги тестирования

Свириденко отметила, что за время бета-тестирования программы, продолжавшейся со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт, 1,1 млн человек видят кэшбек в «Дии», а общая сумма начисленных средств составляет 73,2 млн грн.

Участниками программы стали 1,3 тыс. производителей, которые зарегистрировали в программе 260 тыс. товаров.

Кроме того, к программе присоединились 610 ритейлеров и 11 банков. Она также подчеркнула, что первая выплата состоится 20 октября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+43
godvinik
godvinik
11 октября 2024, 19:20
#
​​​Соросятня, зливати особисті дані фашистам за 3 копійки кешбеку будуть тільки дурні
+
0
bonv
bonv
11 октября 2024, 21:03
#
Бурхлива імітація роботи в дії…
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