Рекордное падение гривны, госдолг превысил 6 трлн, прогноз НБУ по росту экономики: главное за неделю

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 40,5373 грн/$ по сравнению с 40,5001 грн/$ в пятницу. Это новый исторический минимум. В то же время, курс гривны к евро упал на 17 копеек — до 43,9850 грн за евро. Это также новый исторический минимум, предыдущий зафиксирован в среду, когда курс опускался до 43,9708 грн за евро.

Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен

В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 млрд грн, или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 6010,42 млрд грн, или $151,52 млрд.

Нацбанк ухудшил прогноз роста украинской экономики

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%.

В Украине в бедности живет почти треть всего населения

Число украинцев, живущих в бедности, возросло на 1,8 млн с 2020 года, что составляет около 29% населения, поскольку полномасштабное вторжение России продолжает разрушать экономику страны.

ЕБРР будет поддерживать Украину до завершения войны, выделяя по 1,5 миллиарда евро ежегодно

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения профинансировал проекты во всех секторах украинской экономики на сумму 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не стабилизируется. После войны финансирование будет увеличено для восстановления страны.

Правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт