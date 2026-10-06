Украина ищет средства на страхование бизнеса от российских ударов: НДС могут повысить до 21%

Минэкономики разрабатывает новую систему страхования бизнеса от военных рисков. Для ее финансирования рассматривается повышение НДС с 20% до 21% — по расчетам ведомства, это может приносить $1−1,2 млрд в год. Об этом рассказал заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелыгин в подкасте «Что с экономикой?».

Бизнес будут страховать от военных рисков: государство рассматривает возможность повышения НДС на 1%

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Россия всё активнее атакует предприятия, обеспечивающие работу экономики: производство, энергетику, логистику, дистрибуцию и топливный комплекс. В Минэкономики оценивают, что в текущем году прямые разрушения фиксированных активов корпоративного бизнеса могут составить от $4 млрд до $10 млрд.

На фоне этих рисков министерство хочет масштабировать действующий механизм страхования и создать универсальную программу для предприятий по всей Украине.

Почему государство хочет вмешаться в страхование

Страховать военные риски в Украине на частном рынке сложно. По словам Перелыгина, на внешнем рынке страхования предложение для украинских активов ограничено, а стоимость такого покрытия может быть очень высокой.

В частности, для активов на левом берегу Днепра страхование может стоить 8−12%, а в редких случаях — до 15%. При этом перестраховщики часто готовы брать на себя лишь относительно небольшие риски.

Для крупных предприятий этого недостаточно: стоимость отдельных производственных объектов может составить сотни миллионов долларов.

Поэтому в Минэкономики предлагают модель, при которой государство берет на себя первый уровень ущерба. Этот принцип называют First Loss: государство покрывает первую часть риска, а частные страховщики могут страховать следующие уровни.

Первый опыт такого подхода уже есть. В начале года механизм начал применяться в рамках постановления № 1541 для страхования предприятий в прифронтовых регионах. По словам Перелыгина, по первой компоненте программы уже более 700 заявок.

Теперь в министерстве хотят использовать этот опыт в качестве основы для более масштабной системы.

Как может работать новая программа

Окончательная модель еще разрабатывается, поэтому ее параметры могут измениться. Минэкономики рассматривает вариант, при котором предприятие будет платить около 2% в год от суммы, которую хочет застраховать.

Максимальный уровень государственного покрытия рассматривается на уровне $10 млн на одно предприятие. В то же время Перелыгин подчеркнул, что окончательный лимит еще не определен и может быть как меньше, так и больше.

То есть предприятие с активами дороже $10 млн сможет претендовать на страхование большего объема, но государственная часть покрытия будет иметь установленный лимит. Следующие уровни риска должны покрываться частными страховщиками.

Логика такой модели состоит в том, чтобы сделать страхование больших рисков более доступным. В Минэкономики исходят из того, что первая атака на предприятие далеко не всегда приводит к его полному уничтожению.

По оценке Перелыгина, во многих случаях, первый уровень повреждений может составлять около 20−40%. Если государство берет на себя этот риск, то частным страховщикам проще рассчитывать стоимость следующих уровней покрытия.

Перелыгин отметил, что подобный эффект уже наблюдался в отдельных случаях в рамках действующей программы: после государственного покрытия первого уровня частные страховые предложения на следующие уровни становились дешевле.

Какие активы хотят страховать

Окончательного перечня активов, охватываемых новой программой, пока нет. В то же время, Минэкономики ориентируется прежде всего на фиксированные активы предприятий, важные для работы экономики.

Речь идет о производственных мощностях, энергогенерации и энергодистрибуции, логистике, дистрибуционных и ритейл-центрах, а также топливном комплексе.

В то же время товары на складах по нынешней концепции страховать не планируют. Покрытие должно распространяться на склад — его здание и конструкции.

Относительно стоимости страхования в Минэкономики считают, что взнос на уровне около 2% может быть приемлемым для предприятий. По словам Перелыгина, бизнес, с которым общалось ведомство, в целом положительно оценивает такой уровень.

Для сравнения: коммерческое страхование военных рисков для украинских активов может стоить гораздо дороже. Именно поэтому государственная программа, по задумке министерства должна создать для бизнеса более доступный вариант покрытия.

Откуда возьмут деньги

Минэкономики хочет сформировать ежегодный страховой пул в объеме от $1 млрд до $4 млрд.

Одним из главных источников финансирования рассматривается повышение НДС на один процентный пункт — с 20% до 21%. По расчетам министерства, это может приносить около $1−1,2 млрд в год.

Это будет покрывать около четверти или трети необходимого объема средств. Остальное планируют привлекать от международных партнеров и доноров.

Среди других источников Перелыгин назвал работу с санкционными активами и льготное кредитование от международных финансовых учреждений.

В Минэкономики объясняют, что речь не идет о финансировании текущих расходов. Средства должны работать через механизм компенсации ущерба — восстановление поврежденных предприятий, их релокацию или создание новых активов.

Что будет, если партнеры не дадут денег

По словам Перелыгина, даже без дополнительного международного финансирования новая программа, по мнению министерства, должна заработать, однако в таком случае придется изменить ее масштаб или уровень государственной компенсации.

Действующий механизм по постановлению № 1541 в таком случае продолжит работу. Постепенно его должна заменить новая универсальная программа, однако переход не будет одномоментным и может занять около года-полутора.

Параллельно Минэкономики работает еще над одним инструментом — программой по постановлению № 594 для крупного бизнеса.

Она предполагает удешевление кредитования на 5,5 процентного пункта. Предприятия, отвечающие установленным требованиям, смогут получать кредиты до 1 млрд грн сроком до семи лет.

Этот механизм должен помочь крупному бизнесу финансировать восстановление и расширение производственных мощностей, релокацию или капитальное строительство.

Надолго ли повысят НДС

Повышение НДС до 21% в предложенной модели должно быть временным — на период действия военного положения.

По словам Перелыгина, после завершения военного положения ставка должна вернуться до 20%. В то же время, конкретный механизм возврата ставки еще предстоит определить.

В Минэкономики также оценивали влияние повышения НДС на цены. По расчетам ведомства, увеличение ставки на один процентный пункт может прибавить к потребительской инфляции около 0,6−0,8%. Реалистично, по оценке Перелыгина, речь идет примерно о 0,8%.

Таким образом, предложенная модель предполагает, что часть дополнительных налоговых поступлений будет направлена на покрытие государством первого уровня военных рисков. Это должно позволить привлечь частных страховщиков к следующим уровням покрытия и снизить общую стоимость страхования для бизнеса.