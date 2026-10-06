Спецсталь для мостов в Украине: инженер объяснил, как быстро восстанавливать переправы

У Украины уже есть опыт строительства больших металлических мостов во время войны. Специальную сталь для таких конструкций удалось использовать, в частности, при строительстве нового моста через Десну в Чернигове и моста возле станции метро «Черниговская» в Киеве, рассказал инженерный эксперт Олег Гречух, пишет NV.

Украина находит специальную сталь для крупных мостов даже во время войны: что известно

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Украина может восстанавливать поврежденные большие мосты за счет ремонта отдельных конструкций, не сводя заново переправы. По словам Гречуха, опыт последних лет показывает, что даже в войну страна может находить необходимые материалы для таких масштабных проектов.

В качестве примера инженер привел новый мост через Десну в Чернигове. Это большой цельносварной металлический мост, для которого специальную сталь нашли, доставили и смонтировали в 2023 году. Еще один подобный объект построили в Киеве возле станции метро «Черниговская».

«Когда есть четкий план, проект, финансирование и задача, материалы находятся», — отметил Гречух.

По его словам, подрядчики не раскрывают, где именно хранят такую сталь и есть ли стратегические запасы. В то же время уже реализуемые проекты свидетельствуют, что необходимые материалы для крупных мостовых конструкций в Украине находят.

Почему большие мосты не обязательно строить заново

Полностью возвести новый большой мост через Днепр было бы гораздо дольше и дороже, считает инженер. Новый мост через Десну в Чернигове, длина которого примерно равна трети моста Патона, стоил около 5−6 млрд грн.

Строительство переправы такого масштаба через Днепр, по оценке Гречуха, потребовало бы по меньшей мере 15 млрд грн и продолжалось более двух лет.

Поэтому более практичным вариантом он считает локальный ремонт. Если повреждены отдельные пролеты или балки, их можно восстановить или заменить, не разбирая всю конструкцию.

«Защита больших переходов заключается в другом — в их протяженности и модульности», — объяснил Гречух.

Большинство мостов состоят из отдельных секций и прогонов. Деформационные швы фактически разделяют большое строение на отдельные модули. Если один из них поврежден, его можно отремонтировать или заменить временными сборными металлическими прогонами.

Что происходит с мостом после удара

Степень повреждения зависит от того, какая именно часть конструкции пострадала. По словам Гречуха, если повреждено только дорожное покрытие, его можно восстановить примерно в сутки. Если же поражены критические элементы конструкции, требуется подробное обследование и более сложные ремонтные работы.

Отдельно инженер выделяет вантовые мосты, в том числе Южный и Северный в Киеве. Такие сооружения имеют пилоны и металлические ванты, а их критические узлы нуждаются в длительном обследовании и сложном ремонте.

В то же время, полностью уничтожить большой мост одним ударом, по словам эксперта, чрезвычайно сложно. Протяженная конструкция состоит из множества элементов, поэтому повреждение отдельных участков не обязательно означает потерю всей переправы.

Есть ли у Украины возможности для быстрого восстановления

По словам Гречуха, у Украины уже есть подрядчики и специалисты, способные работать со сложными мостовыми объектами. После начала полномасштабной войны часть компаний, ранее работавших в рамках «Большого строительства», переключилась на мосты.

В Украине также давно работают турецкие подрядчики, адаптированные к местным условиям. Восстановление мостов в Киевской и Черниговской областях, по мнению инженера, показывает, что отрасль способна выполнять сложные задачи.

В то же время, для мостостроения нужна иностранная техника. Привлечение иностранных специалистов усложняет различия между европейскими и украинскими строительными нормами.