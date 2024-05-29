ЕБРР будет поддерживать Украину до завершения войны, выделяя по 1,5 миллиарда евро ежегодно

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения профинансировал проекты во всех секторах украинской экономики на сумму 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не стабилизируется. После войны финансирование будет увеличено для восстановления страны. Об этом заявила ассоциированный директор, старший банкир агробизнеса ЕБРР Анна Лебединец, сообщает Интерфакс-Украина.

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«С начала полномасштабного вторжения мы профинансировали проекты на сумму 4 млрд евро, охватив все отрасли экономики. Наше видение состоит в том, чтобы поддерживать экономику на уровне около 1,5 млрд евро ежегодно во время войны, пока ситуация не изменится», — отметила Лебединец на конференции Grain Storage Forum в Киеве во вторник.

Она выразила уверенность, что после войны потребности бизнеса в финансировании возрастут, поскольку возникнет большее желание инвестировать в развитие и восстанавливать разрушенное быстрыми темпами.

Среди наиболее распространенных запросов клиентов банка по агросектору она назвала развитие растениеводства, животноводства и биоэнергетики.

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«Компании действительно обдумывают и рассчитывают проекты по развитию биогаза и биоэтанола. У нас уже есть примеры поддержанных проектов в Украине. Кроме того, многие планируют перерабатывать больше продукции в Украине, создавая добавленную стоимость внутри страны», — рассказала Лебединец, добавив, что в последнее время увеличились запросы на развитие мукомольных предприятий.

Она также отметила рост запросов на развитие бизнеса на западе Украины и открытие структурных подразделений за границей.

Страхование военных рисков

По информации Лебединец, ЕБРР уже разработал ряд механизмов страхования военных рисков для новых бизнесов и инвестиций.

Кроме того, в конце 2024 года ЕБРР сможет предложить инструмент страхования товаров, находящихся на хранении или передвигающихся внутри Украины, где риски значительно выше, чем за пределами воюющего государства.

«Это не очень простой процесс. Думаю, что до конца года он должен заработать», — подчеркнула она.