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31 мая 2024, 16:18 Читати українською

НБУ установил курсы валют на понедельник: гривна снова обновила минимумы

Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 3 июня. Гривна снова рекордно упала в парах с этими валютами.

Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 3 июня.

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Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 40,5373 грн/$ по сравнению с 40,5001 грн/$ в пятницу. Это новый исторический минимум.

В то же время, курс гривны к евро упал на 17 копеек — до 43,9850 грн за евро. Это также новый исторический минимум, предыдущий зафиксирован в среду, когда курс опускался до 43,9708 грн за евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
zevs1
zevs1
31 мая 2024, 16:22
#
Печалька с гривной,и похоже на долго.
+
0
Prya
Prya
31 мая 2024, 17:07
#
Это мы ещё посмотрим, насколько глубоко будет
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
31 мая 2024, 16:25
#
На фоні румунів з поляками ми якісь бідолаги з таким курсом :)
+
+14
Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
31 мая 2024, 17:57
#
ЛУЧШЕ пишите — ВЗЯТА новая ПЛАНКА, прежний рекорд ПАЛ — легкие деньги для кого-то, да и те скоро пропадут как и НАДЕЖДЫ о стабильности и ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ развития ЭКОНОМИКИ…
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