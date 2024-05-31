НБУ установил курсы валют на понедельник: гривна снова обновила минимумы

Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 3 июня. Гривна снова рекордно упала в парах с этими валютами.

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Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 40,5373 грн/$ по сравнению с 40,5001 грн/$ в пятницу. Это новый исторический минимум.

В то же время, курс гривны к евро упал на 17 копеек — до 43,9850 грн за евро. Это также новый исторический минимум, предыдущий зафиксирован в среду, когда курс опускался до 43,9708 грн за евро.