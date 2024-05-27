Нацбанк ухудшил прогноз роста украинской экономики

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему НБУ снизил прогноз

Снижение прогноза связано с последствиями ракетных атак России, которые привели к значительным разрушениям объектов критической инфраструктуры и энергосектора.

В НБУ отмечают, что несмотря на обстрелы, экономика Украины продолжает восстанавливаться, а реальный ВВП Украины в первом квартале 2024 года продолжал расти.

Ключевой фактор, способствующий росту экономики, — высокая адаптивность предприятий и населения к работе в условиях войны. Также экономику поддерживают значительные бюджетные расходы по обороне и социальной защите граждан.

Правительство сдержанно тратило средства в первом квартале из-за неопределенности с поступлением международной помощи. В результате восстановление экономики в начале года несколько притормозило. Однако уже с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась.

Также продолжает работать морской коридор, по которому украинский бизнес экспортирует продовольствие и продукцию металлургии.

Прогноз на следующие годы

НБУ прогнозирует, что в последующие годы экономический рост Украины ускорится до 4−5%.