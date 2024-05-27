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27 мая 2024, 15:44 Читати українською

Нацбанк ухудшил прогноз роста украинской экономики

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%.

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Почему НБУ снизил прогноз

Снижение прогноза связано с последствиями ракетных атак России, которые привели к значительным разрушениям объектов критической инфраструктуры и энергосектора.

В НБУ отмечают, что несмотря на обстрелы, экономика Украины продолжает восстанавливаться, а реальный ВВП Украины в первом квартале 2024 года продолжал расти.

Ключевой фактор, способствующий росту экономики, — высокая адаптивность предприятий и населения к работе в условиях войны. Также экономику поддерживают значительные бюджетные расходы по обороне и социальной защите граждан.

Правительство сдержанно тратило средства в первом квартале из-за неопределенности с поступлением международной помощи. В результате восстановление экономики в начале года несколько притормозило. Однако уже с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась.

Также продолжает работать морской коридор, по которому украинский бизнес экспортирует продовольствие и продукцию металлургии.

Прогноз на следующие годы

НБУ прогнозирует, что в последующие годы экономический рост Украины ускорится до 4−5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+13
bonv
bonv
27 мая 2024, 15:52
#
Нелохів з непрофанами вже не буде…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 мая 2024, 15:53
#
Оптимістично:)
+
+41
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 мая 2024, 16:45
#
Це все ІПСО, по телемарафону нам розповідають як талановиті «п'ять шість менеджерів» потужно спрямовують економіку до небачених вершин
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 мая 2024, 16:45
#
Да…
+
0
Anatoll France
Anatoll France
27 мая 2024, 18:49
#
Якщо так красти міжнародну допомогу, і виловлювати бусіками усіх економічно активних людей, як це зараз робиться — то і того не буде.
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