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27 мая 2024, 17:19 Читати українською

Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен

В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 млрд грн, или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,42 млрд грн, или $151,52 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 млрд грн, или на $0,47 млрд (в эквиваленте).
Фото:depositphotos

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Как изменился госдолг

  • внешний государственный и гарантированный государством долг составил 4 298,92 млрд грн (71,52% от общей суммы), или $108,37 млрд;
  • внутренний государственный и гарантированный государством долг — 1 711,5 млрд грн (28,48%) или $43,14 млрд.

В частности, государственный долг Украины составил 5 699,54 млрд грн (94,83% общей суммы), или $143,68 млрд. В том числе внешний — 4 056,06 млрд грн (67,48% общей суммы), или $102 ,25 млрд, а внутренний — 1643,48 млрд грн (27,34%), или $41,43 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 310,88 млрд грн (5,17%), или $7,84 млрд, в том числе: внешний — 242,86 млрд грн (4,04%), или $6,12 млрд; внутренний — 68,02 млрд грн (1,13%), или $1,71 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Ranet
Ranet
27 мая 2024, 18:03
#
Да, ****!
Сколько у меня на счету, Гарри? Уже 150 долларов, Билли! Доведем до ровного.©
+
+45
w33
w33
27 мая 2024, 18:18
#
Да хоть 100 трильйонів, на даний момент це нінащо не впливає
+
0
Anatoll France
Anatoll France
27 мая 2024, 18:52
#
Завтра ще облігацій будут намагатися продати, але бакси придбати буде вигіднійше.
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