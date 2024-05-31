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31 мая 2024, 15:57 Читати українською

Правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт

Кабмин решил не разделять количество потребленных киловатт и установил единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт. Решение было принято во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф будет действовать с 1 июня по конец апреля 2025 года.

Кабмин решил не разделять количество потребленных киловатт и установил единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт.

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Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

  • до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт
  • свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт

Ранее в Кабмине обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа на электричество. В частности, Министерство энергетики предлагало применить дифференцированный подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.

Например, при потреблении до 100 кВт-ч в месяц стоимость должна была остаться неизменной — 2,64 гривны. Если потребление превышает 100 кВт-ч, цена должна была вырасти до 4,8 гривны за каждый киловатт-час, начиная с первого.

Источник: Минфин
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Комментарии - 33

+
+243
TAN72
TAN72
31 мая 2024, 16:01
#
Ну наконец-то ещё ближе к Европе.
+
+50
zevs1
zevs1
31 мая 2024, 16:43
#
Иногда включаю телемарафет то там в искренних заботах о людях Мы должны догнать и обогнать Европу во всём в первую очередь по ценам.
+
0
FogBRD
FogBRD
31 мая 2024, 18:12
#
Ближе к африке. там тоже электричество дорогое по отношению к зп. ведь зп и пенсии у нас ближе к африке чем к европе.
+
+137
Vadim531
Vadim531
31 мая 2024, 16:02
#
Покращення вже сьогодні.
+
+165
financialGenius
financialGenius
31 мая 2024, 16:04
#
Клоуны продолжают шутить под кокосом походу … а так обещали не поднимать тарифы когда война началась … так они из безвиза сделали беспаспорта … ну и т. д. и тп…
+
+74
innapcholko
innapcholko
31 мая 2024, 16:06
#
Догнали Польшу уже!
+
0
Три літри
Три літри
31 мая 2024, 17:30
#
А електрика звідки?

Чи ви знайшли джерело дешевої електрики з Атемівськоі ГЕС?
+
+43
BatonUA
BatonUA
31 мая 2024, 16:14
#
Зате ніякої економічної броні! Все як самі хотіли
+
+17
Mini Mi
Mini Mi
31 мая 2024, 16:22
#
Экономическая бронь и так есть, была и будет — человек у которого есть деньги и нет желания служить в армию не пойдет.
+
0
3212242
3212242
31 мая 2024, 17:38
#
Навряд, скоріше хто зі звʼязками — той не піде. А якщо не маєш — то й бабло не допоможе. Телефонне право.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
31 мая 2024, 17:55
#
Деньги почти всегда означают и связи тоже. Я к примеру могу знакомым подсказать сразу несколько способов получить белый билет, но все они от 10 до 20к$. Одних связей щас недостаточно.
+
+60
Lamo
Lamo
31 мая 2024, 16:19
#
Нарешті! Хоч якесь правильне рішення ці популісти прийняли.
І по комментарям одразу можна тролів та іпсо вирахувати — адекватна, тим більше заробляюча людина, таке рішення може тільки підтримати.
+
+45
financialGenius
financialGenius
31 мая 2024, 16:25
#
А еще можно понять кто из всех властей которые были с независимости Украины больший пиз.абол)
+
+60
Lamo
Lamo
31 мая 2024, 16:29
#
Це і так одразу було зрозуміло, але не для більшості населення.
+
0
ramarren
ramarren
31 мая 2024, 17:54
#
Вы из тех, кто поверил в «кинець эпохи бидности», а теперь разочарован?
+
+33
Exba
Exba
31 мая 2024, 16:25
#
А вы их дустом пробовали?
+
0
vitalii94
vitalii94
31 мая 2024, 16:29
#
Зрозуміло за чий рахунок воюємо
+
0
Три літри
Три літри
31 мая 2024, 17:32
#
А за чий маємо воювати?
+
+22
Hennady
Hennady
31 мая 2024, 16:34
#
А всі вже розслабилися, підрахували, як споживати менше 100 КВт…

Або… Зараз про це взнає президент… і як грюкне кулаком по столу. Як вони посміли?! Знизити зараз же! І… «все буде добре»
+
+52
vetalmihey
vetalmihey
31 мая 2024, 16:36
#
Украина — це европа! хуже не будет! теперь ржите!
+
+45
Lamo
Lamo
31 мая 2024, 16:50
#
Для тебе 500−1000 грн зайвих це значна сума?
+
0
StNiko
StNiko
31 мая 2024, 18:16
#
В Україні у бідності живе майже третина всього населення https://minfin.com.ua/ua/2024/05/31/128064177/
+
0
StNiko
StNiko
31 мая 2024, 18:19
#
«В Україні у бідності живе майже третина всього населення» новина з цього ж сайту + акцизи на бензин, і тому подібне. Що це ж ніяким боком не вплине на заможних зрозуміло, але що робити переважній більшості.
+
0
ramarren
ramarren
31 мая 2024, 17:55
#
Это год выхода на пенсию =)
+
+30
vt313
vt313
31 мая 2024, 17:25
#
Електроенергія (як і будь який інший товар) повинна коштувати стільки, щоб бізнес був зацікавлений її виробляти.
+
+35
Ranet
Ranet
31 мая 2024, 17:32
#
То есть, теперь Украина не только бросает своих детей в топку войны, но и доплачивает за дрова.
Это лучшая наша инвестиция — сенатор Грэм.
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
31 мая 2024, 17:58
#
Лучше так, чем без света сидеть. Многие наконец то начнут экономить, а не гонять кондиционер при открытых окнах.
+
0
FogBRD
FogBRD
31 мая 2024, 18:12
#
Можно подумать основная масса тот кондиционер в глаза видела.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
31 мая 2024, 18:17
#
Ты попробуй поработать мозгами когда +35 в офисе, другое дело, это конечно кувалдой стучать, там не надо кондиционер
+
0
Игорь УА
Игорь УА
31 мая 2024, 18:31
#
Вы считаете что при +35 легче стучать кувалдой, чем сидеть в офисе? У меня для вас плохие новости, вы не знаете жизни. Может еще ребятам с передовой расскажете как вы устаете в своем офисе?:)
+
0
Sergіy Podik
Sergіy Podik
31 мая 2024, 18:15
#
«Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна — дивіться, нічого не сталося»
В. Зеленський 09.07.2019
+
0
bonv
bonv
31 мая 2024, 18:20
#
ЗЕ-здобули! Я ваш приговор. ©
+
0
bonv
bonv
31 мая 2024, 18:21
#
Тарифи для населення збільшити майже вдвічі. «Заморозили» тарифи на час війни…
Знову зробили всіх разом © Гірше ж точно не буде? ©
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