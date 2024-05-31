Правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт

Кабмин решил не разделять количество потребленных киловатт и установил единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт. Решение было принято во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф будет действовать с 1 июня по конец апреля 2025 года.

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Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт

Ранее в Кабмине обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа на электричество. В частности, Министерство энергетики предлагало применить дифференцированный подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.

Например, при потреблении до 100 кВт-ч в месяц стоимость должна была остаться неизменной — 2,64 гривны. Если потребление превышает 100 кВт-ч, цена должна была вырасти до 4,8 гривны за каждый киловатт-час, начиная с первого.