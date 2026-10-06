Потеряли жилье, работу или бизнес из-за войны? Что можно заявить в Реестр убытков через Дію

Украинцы и бизнес получили возможность заявлять в Международный Реестр убытков для Украины (RD4U) практически обо всех предусмотренных им видах ущерба. Реестр завершил поэтапный запуск и открыл все 43 категории заявлений. Об этом сообщил сайт Совета Европы.

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Из них 21 категория предназначена для физических лиц, 11 — для юридических лиц, еще 11 — для государства Украина. Таким образом, теперь заявить можно не только о разрушенном имуществе, но и о потере работы, предпринимательской деятельности, жилье, перемещении, потере доступа к услугам и других последствиях войны.

По состоянию на 30 сентября RD4U получил около 195 тыс. заявлений, более 65 тыс. уже внесены в Реестр, а остальные находятся в обработке.

Что именно можно заявить: речь идет не только о разрушенном имуществе

Одна из главных особенностей Реестра — он охватывает более широкий перечень потерь, чем непосредственно уничтоженная квартира, дом или автомобиль.

Для физических лиц предусмотрены, в частности, категории по:

вынужденного внутреннего перемещения;

вынужденного выезда за пределы Украины;

смерти или исчезновения близкого члена семьи;

серьезных телесных повреждений;

сексуального насилия;

пыток и бесчеловечного поведения;

незаконное лишение свободы;

принудительного труда или службы;

насильственного перемещения или депортации детей и взрослых;

повреждение или уничтожение жилой и нежилой недвижимости;

потери жилья или места жительства;

потери оплачиваемой работы;

потери частного предпринимательства;

потери доступа или контроля за недвижимостью на временно оккупированных территориях;

других экономических потерь;

потери доступа к медицинской помощи и образованию.

То есть человек может иметь основания для нескольких различных заявлений, если война привела одновременно к разным видам потерь.

Можно заявлять и о моральном вреде

Реестр учитывает не только прямые финансовые убытки.

Например, по категории A1.1 «Вынужденное внутреннее перемещение» говорится о компенсации душевной боли и страданий, связанных с необходимостью покинуть место жительства или невозможностью вернуться к нему.

То есть, именно перемещение может быть отдельным основанием для заявления, даже если человек не потерял собственную квартиру или дом.

Отдельно фиксируются и последствия такого перемещения. К примеру, категория A3.3 «Потеря жилья или места жительства» охватывает потерю жилья, обычных личных вещей, а также затраты на новое жилье и переезд. Это может быть, в частности, аренда нового жилья, коммунальные расходы, горючее или аренда транспорта для перевозки вещей.

Следовательно, одно и то же событие может порождать различные виды требований, предъявляемых по соответствующим категориям.

Утрата работы также стала отдельной категорией

Для физических лиц особенно важным стало открытие категории A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».

В ней можно заявлять о доходах, которые человек не получил из-за потери работы или самозанятости в Украине в результате российской агрессии. Речь идет о зарплате, выплатах, пособиях, компенсациях и других доходах.

При этом человек не обязательно должен оставаться без работы на момент подачи заявления. Если после потери работы из-за войны войны она впоследствии нашла новую работу в Украине или за рубежом, право подать заявление сохраняется.

Важная деталь: ФЛП представляют требования по потере прибыли от предпринимательской деятельности по другой категории — A3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Что может заявить бизнес

Для юридических лиц открыто 11 категорий, охватывающих разные виды потерь предприятий.

В частности, бизнес может фиксировать повреждение, уничтожение или потерю активов, имущества и инфраструктуры, потерю контроля за имуществом на временно оккупированных территориях, перемещение предприятия и другие экономические потери. Отдельные категории относятся к гуманитарным расходам и другим последствиям агрессии.

Таким образом, для предприятия Реестр может стать способом зафиксировать не только физическое уничтожение актива, но и экономические последствия войны, например потерю контроля над имуществом или расходы, связанные с перемещением бизнеса.

Какие убытки принимают в Реестр

Базовые критерии одинаковы: заявленный ущерб должен быть нанесен 24 февраля 2022 или после этой даты, на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды, и быть следствием международно-противоправных действий РФ.

Поэтому сам факт наличия ущерба еще не означает автоматического внесения заявления. Следует показать, что он отвечает критериям конкретной категории и имеет связь с российской агрессией.

Какие доказательства следует собрать

Для каждой категории действуют отдельные правила, потому универсального списка документов нет.

В целом заявителю следует подготовить документы, подтверждающие:

лицо заявителя;

факт происшествия и характер причиненного вреда;

дату и место происшествия;

право собственности или пользования имуществом, если это имеет значение;

утрату дохода или работы;

понесенные расходы;

связь между ущербом и российской агрессией.

Важно хранить фото и видео повреждений, договоры, счета, банковские документы, документы о работе или предпринимательской деятельности, документы на имущество и другие подтверждения.

При этом отсутствие какого-либо документа не всегда означает, что заявление невозможно подать. Например, в категории A3.3 Реестр прямо указывает, что заявление о потере жилья можно подать даже без доказательств потери жилья или расходов на переезд — в таком случае необходимо предоставить как можно больше доступной информации.

Как подать заявление через Действие

Заявления в RD4U подаются через вебпортал «Действие».

Алгоритм таков:

Авторизоваться на портале «Дія». Найти услугу «Международный Реестр убытков». Выбрать категорию, которая соответствует вашему виду ущерба. Заполнить форму заявления. Проверить информацию, которую система может подтянуть из государственных реестров. Добавить доступные документы и другие доказательства в электронной форме. Подать заявление. В дальнейшем следить за ее статусом в Действии.

Часть информации Реестр может получать из украинских электронных систем, а у заявителя есть возможность добавлять собственные документы и доказательства. О решении о приемлемости заявления его сообщают через Действие.

Для разных категорий форма отличается, поэтому перед представлением следует проверить правила именно той категории, к которой относится ваш случай.

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Реестр не выплачивает компенсацию — но именно здесь стоит зафиксировать ущерб

RD4U не является судом, компенсационным фондом или органом, который сейчас назначает выплаты. Его задача — принять заявление, проверить его соответствие критериям, систематизировать требование и сохранить доказательства.

В дальнейшем внесенные в Реестр заявления и доказательства должны стать основой для работы будущей Международной компенсационной комиссии для Украины, которая будет определять, принадлежит ли компенсация и каков будет ее размер.

Поэтому представление заявления сейчас — это не получение денег и не гарантия предстоящей выплаты. Но это способ официально зафиксировать свое требование и доказательства ущерба в международном механизме.

Если война нанесла вам или вашему бизнесу имущественный, экономический или другой ущерб, откладывать сбор доказательств не стоит. Даже если сейчас нет окончательного механизма выплат, документы, фото, договоры, подтверждения доходов и другие доказательства, могут иметь значение для будущего рассмотрения требования.

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