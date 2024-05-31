В Украине в бедности живет почти треть всего населения — Всемирный банк

Число украинцев, живущих в бедности, возросло на 1,8 млн с 2020 года, что составляет около 29% населения, поскольку полномасштабное вторжение России продолжает разрушать экономику страны. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, сообщает Reuters.

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По словам регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе Арупа Банерджи, ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий и зарплат учителям, врачам и другим.

«Если бы международные партнеры, особенно США, не выделили средства специально на эти социальные расходы, тогда бедных было бы на три миллиона больше», — сказал он в интервью Reuters.

В отчете Всемирного банка, который базируется на ежемесячных телефонных опросах до 2000 домохозяйств, подсчитано, что около 9 млн. украинцев в прошлом году жили в бедности. Общая численность населения Украины сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Рост уровня бедности был вызван снижением занятости, поскольку более пятой части работавших до войны взрослых потеряли работу.

Отмечается, что почти у четверти опрошенных украинцев не было достаточно денег, чтобы купить продукты питания в какой-то момент в июне 2023 года, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность во второй половине года.

Опрос также показал, что 97% пенсий и 85% социальных пособий были выплачены вовремя, что является ключевым фактором для предотвращения еще большего количества бедных.