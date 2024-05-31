В Украине в бедности живет почти треть всего населения — Всемирный банк

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 мая 2024, 15:51 Читати українською

В Украине в бедности живет почти треть всего населения — Всемирный банк

Число украинцев, живущих в бедности, возросло на 1,8 млн с 2020 года, что составляет около 29% населения, поскольку полномасштабное вторжение России продолжает разрушать экономику страны. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, сообщает Reuters.

Число украинцев, живущих в бедности, возросло на 1,8 млн с 2020 года, что составляет около 29% населения, поскольку полномасштабное вторжение России продолжает разрушать экономику страны.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе Арупа Банерджи, ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий и зарплат учителям, врачам и другим.

«Если бы международные партнеры, особенно США, не выделили средства специально на эти социальные расходы, тогда бедных было бы на три миллиона больше», — сказал он в интервью Reuters.

В отчете Всемирного банка, который базируется на ежемесячных телефонных опросах до 2000 домохозяйств, подсчитано, что около 9 млн. украинцев в прошлом году жили в бедности. Общая численность населения Украины сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Рост уровня бедности был вызван снижением занятости, поскольку более пятой части работавших до войны взрослых потеряли работу.

Отмечается, что почти у четверти опрошенных украинцев не было достаточно денег, чтобы купить продукты питания в какой-то момент в июне 2023 года, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность во второй половине года.

Опрос также показал, что 97% пенсий и 85% социальных пособий были выплачены вовремя, что является ключевым фактором для предотвращения еще большего количества бедных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 мая 2024, 16:06
#
Будемо далі воювати
+
0
Someonesdd
Someonesdd
31 мая 2024, 16:51
#
Конечно, до последнего украинца.
+
0
bonv
bonv
31 мая 2024, 18:24
#
От вам і - «гірше ж точно не буде» ©
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Lamo и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами