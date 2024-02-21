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21 февраля 2024, 15:13 Читати українською

Собираются ли возвращаться наши беженцы, и как чувствуют себя те, кто вернулся, — исследование ООН

Доля беженцев, которые планируют или надеются вернуться в Украину в будущем, уменьшилась с 77% до 65%, по сравнению с прошлым годом. В то же время, доля тех беженцев, кто еще не решил — возвращаться или нет, — увеличилась с 18% до 24%. А тех, кто перестал надеяться на возвращение, — увеличилась с 5% до 11%. Такие результаты показало свежее исследование ООН о намерениях и перспективах наших беженцев, репарантов и переселенцев. «Минфин» собрал ключевые выводы.

Доля беженцев, которые планируют или надеются вернуться в Украину в будущем, уменьшилась с 77% до 65%, по сравнению с прошлым годом.

Среди внутренне перемещенных лиц доля тех, кто планирует или надеется на возвращение в будущем, уменьшилась, по сравнению с прошлым годом, с 84% до 72%. Напротив, количество тех, кто не решил, вернется ли, увеличилось с 9% до 12%. Тех, кто не планирует возвращаться, — с 7% до 15%. Почему так происходит?

Кто и почему вернулся в 2022 году

Большинство опрошенных беженцев (64%) вернулись в Украину в 2022 году. Больше всего возвращались с мая по сентябрь (46%), что совпало с возвращением Украиной контроля над территориями северных регионов Украины. ¾ возвратов происходили в западные, северные и восточные области. 58% возвратов происходило из стран, соседствующих с Украиной, особенно — из Польши. 28% пришлось на такие страны, как Германия, Болгария, Италия и Чехия.

Более четверти опрошенных домохозяйств вернулись не в свои города и села, в которых они жили до начала вторжения. Особенно это касается выходцев с востока страны (60%) и юга (34%). На остальные регионы пришлось менее 10%.

Большинство хотели вернуться в родную культурную среду (43%), воссоединиться с родственниками (34%). Приблизительно треть была мотивирована доступом к образованию и медицине, пятая часть сообщила о трудностях с работой или адаптацией в стране пребывания.

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Что с ними происходило дальше

92% вернувшихся смогли поселиться в свои дома, остальные — поселились в других населенных пунктах. Из них 27% сообщили, что их предыдущая квартира была значительно повреждена, а 13% не были уверены в статусе жилья.

Только 37% вернувшихся чувствуют себя в безопасности. Этот показатель выше среди вернувшихся в другой населенный пункт (47%), и ниже у тех, кто вернулся в свои города и села (33%). Более защищенными чувствовали себя жители западных регионов (50%), на востоке таких было только 24%.

Значительное количество вернувшихся говорят, что их ожидания не оправдались. 55% говорят, что экономические возможности оказались хуже. В основном, это те, кто сейчас проживает на юге и востоке страны (60%).

Только 27% из вернувшихся говорят, что могут покрыть все или большинство своих основных потребностей. 47% из них сейчас проживают в Киеве. Только 14% семей, которые состоят из пожилых людей, могут позволить себе такой ответ. Основные потребности закрывают семьи, где есть работающие (34%). Там, где есть безработные, этот показатель составляет 20%, и 18% — там, где есть экономически неактивные.

Половина из вернувшихся сейчас работают (среди ВПЛ таких 39%), 15% — безработные, или экономически неактивные (35%, в основном пенсионеры, или люди, которые ухаживают за родственниками). В Киеве доля работающих больше (65%), что может быть связано с тем, что у большинства таких работающих нет иждивенцев. Среди всех работающих 30% говорят, что у них хуже работа, чем раньше, у 10% — лучше.

Лишь незначительное меньшинство (3%) сообщили о конкретных планах переехать в течение следующих двенадцати месяцев, примерно четверть из них — все еще не были уверены в своих планах. Подавляющее большинство планирующих переехать сообщили о намерении уехать из страны (60%).

Тех, кто не вернется, становится больше

С прошлого года около трети выборки беженцев и ВПЛ, у которых раньше были планы на возвращение, изменили их — не уверены в возвращении, или не планируют этого делать.

81% беженцев и 76% ВПЛ, изменивших свои планы, указали, что основной причиной было ухудшение ситуации с безопасностью в Украине или их городов/сел. Вторая веская причина — опасения по поводу экономической ситуации в Украине (18% — беженцы и 6% — ВПЛ). Третья причина — то, что имущество украинцев было значительно повреждено, уничтожено (20% и 7% соответственно).

Среди тех, кто изменил планы на возвращение, 65% беженцев и 41% ВПЛ, которые испытывают неуверенность из-за войны и ее течения. 47% беженцев и 52% ВПЛ предполагают ухудшение ситуации в Украине или на малой родине.

37% беженцев и 17% ВПЛ обеспокоены возможным ухудшением экономических возможностей в Украине. А также отсутствием достаточной поддержки или наличием/отсутствием ресурсов для возвращения (27% и 7% соответственно). Повреждение или отсутствие имущества повлияло на планы 23% беженцев и 12% ВПЛ.

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Кто из беженцев хочет возвращаться и почему

Большинство украинских беженцев хотели бы вернуться в Украину (59%). 6% уверены, что вернутся, или планируют вернуться в течение года. Тех, кто не решил, вернется ли в будущем, — 24%. Нет планов или надежды на возвращение у 11% беженцев.

Так, например, более солидные планы на возврат у тех, кто находится в соседних с Украиной странах (75%). Из других европейских стран таких меньше — 62%.

С большей вероятностью будут возвращаться те, у кого в Украине есть семья и родственники, — 72%, и с меньшей — те, у кого таких обстоятельств нет (только 57%).

67% беженцев, у которых сохранилась, или лишь частично пострадала недвижимость, хотят возвращаться. Но процент тех, у кого нет собственной недвижимости, тоже достаточно высокий — 60% планируют или надеются вернуться.

Более склонны к возвращению те, чьи семьи состоят, в основном, из пожилых людей (79%), или где есть более 2 иждивенцев на одного взрослого (76%). Если нет иждивенцев, то планов на возвращение меньше (61%).

Больше хотят возвращаться те, кто не работает в стране пребывания (77%), по сравнению с теми, кто ищет работу или работает (62%).

В региональном разрезе больше планируют вернуться из следующих регионов: Черниговская, Херсонская, Сумская — более 76% в каждом регионе. При этом, из Полтавской области, Закарпатья и Киева таких менее 60%.

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Что думают о возвращении ВПЛ

68% ВПЛ хотели бы вернуться в свое предыдущее место пребывания. 5% уверены, что вернутся, или планируют вернуться в течение года. Тех, кто не решил, вернется ли в будущем, — 12%. Нет планов или надежды на возвращение у 15% ВПЛ.

Самые крупные планы у людей из Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей — более 77% в каждой. У тех, кто из Луганской, Киева или Киевской области, надежд на возвращение меньше (по 67% и меньше).

Больше планов на возвращение у тех (86%), у кого на малой родине остались родственники и близкие, меньше — у тех, у кого родственников там нет (69%).

81%, у кого недвижимость осталась целой или почти невредимой, хотят вернуться в родные места. Среди тех, у кого нет там жилья, таких 53%.

80% тех, у кого семьи, в основном, состоят из пожилых людей, или те домохозяйства, у которых более 2 иждивенцев, хотят вернуться домой. Показатель семей, где нет таких обстоятельств, меньше — 64%.

77% неработающих ВПЛ хотят вернуться, и 70% работающих или ищущих работу также планируют, или надеются вернуться.

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Кто больше всего уверен в возвращении и почему

Хотя более десятой части беженцев и ВПЛ рассматривают возможность возвращения в ближайшее время, конкретные сроки возвращения назвала меньшая часть респондентов (6% и 5% соответственно). Эта часть также предприняла некоторые шаги для своего возвращения (информирование родственников в Украине, предупредила арендодателей и т. д.). Значительная часть перемещенных украинцев не были уверены в собственных планах относительно возвращения (48% беженцев и 37% ВПЛ).

Большинство беженцев хотели бы вернуться в родную культурную среду (55%) и воссоединиться с родственниками (35%). Основной мотив возвращения для ВПЛ — забота о своем имуществе (28%) и воссоединение с родственниками (21%).

По сценарию, если война продлится еще следующие 12 месяцев, значительное количество беженцев (60%) указывают, что могут быть вынуждены вернуться (даже если это не будет их выбором), если столкнутся с проблемами доступа к правам и услугам в принимающих странах. В частности, если возникнут проблемы с правовым статусом и отсутствием возможностей трудоустройства.

Менее четверти ВПЛ (23%) говорят, что вынуждены будут вернуться, если они столкнутся с такими проблемами в месте пребывания, как отсутствие стабильного жилья и работы.

Военные действия — не самый главный фактор

Хотя многие перемещенные украинцы говорят, что обязательно вернутся в Украину, если война закончится в течение следующих 12 месяцев, а таких среди беженцев 35%, а среди ВПЛ — 43%, большинство — 58% среди беженцев и 49% среди ВПЛ — не настолько уверены. Это указывает на то, что решение о возвращении зависит также от других факторов.

Доступ к работе важен для 42% беженцев и 18% ВПЛ. Другая важная предпосылка — окончание оккупации (34% и 28% соответственно). А также — наличие доступа к собственному или альтернативному жилью (23% и 26% соответственно). В топ-5 факторов, способствующих возврату, также входят наличие достаточных ресурсов или поддержки для возврата (18% и 4% соответственно), а также возможность воссоединения с родственниками (17% и 8% соответственно).

Для тех, кто обязательно вернулся бы в Украину в случае окончания войны, эти факторы также важны. 49% беженцев переживают из-за экономических возможностей в тех местах, куда они планируют вернуться, 21% — беспокоит вопрос оккупации. Для ВПЛ наиболее проблемным является вопрос их имущества или недвижимости, которые были повреждены или уничтожены (34%). Беженцев этот вопрос беспокоит меньше (12%).

Источник: предварительное исследование УВКБ ООН и Ipsos SA. Анализ основан на интервью, проведенных в период с января по февраль 2024 года при участии 4 тыс. домохозяйств беженцев, 4,8 тыс. домохозяйств ВПЛ и около 1,1 тыс. домохозяйств беженцев, вернувшихся в Украину.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
21 февраля 2024, 15:32
#
Да никто не вернется. Причем произойдет ассимиляция украинцев в другие народы, в первую очередь в поляков. Я смотрел статистику, что 70% наших детей в Польше пошли в польские школы вообще с отказом заниматься предметами на украинском языке даже дистанционно. Довольно очевидно, что получатся из школы не украинцы, а поляки, которые на украинском языке говорить будут все хуже и хуже, а их дети уже вряд ли.

Тоже самое у меня было в семье в другую сторону. У меня польские корни, но когда семья переехала в СССР, то дети через поколение перестали говорить на польском языке.
+
0
bonv
bonv
21 февраля 2024, 16:53
#
Наприкінці січня Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляв, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.
65% біженців планують повернутися з-за кордону в Україну. Раніше охочих було 77%. У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців. Все менше і менше. Гірше ж точно не буде? © Про це йдеться в дослідженні УВКБ ООН, передає unhcr.org. Зазначається, що наразі майже 6,5 млн біженців з України шукають прихистку по всьому світу, а близько 3,7 млн людей мають статус ВПО.
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