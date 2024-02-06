Украинцы стали меньше тратить за границей: как это повлияло на платежный баланс

Несмотря на шоки военной экономики, профицит платежного баланса в 2023 году достиг $9,45 млрд. Что стоит за этими цифрами, проанализировал для издания «Фокус» глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев .

Платежный баланс: ключевые показатели

НБУ опубликовал годовые данные о платежном балансе за 2023 год. Поделюсь основными показателями и тенденциями, о которых следует знать.

Итак, через год имеем следующие главные показатели:

экспорт товаров — 34,5 млрд дол. (84% от уровня 2022 г.);

импорт товаров — 63,3 млрд долл. (114% от уровня 2022 года);

экспорт услуг — 16,4 млрд дол. (99% уровня 2022 года);

импорт услуг — 25,3 млрд долл.(92% от уровня 2022 года);

дефицит счета текущих операций — 9,8 млрд дол. (против профицита 8 млрд долл. в 2022 году);

профицит финансового счета — 19,1 млрд дол. (против дефицита 11,1 млрд долл. в 2022 году);

профицит платежного баланса — 9,45 млрд дол. (против дефицита 2,9 млрд долл. в 2022 году).

Кто хочет более детально разобраться для себя, рекомендую посмотреть таблицу, в которой сгруппировал основные агрегированные статьи платежного баланса в динамике за последние 2 года.

Основные статьи платежного баланса (млрд. долл.) 2022 2023 Счет текущих операций 7,97 -9,75 ↓ Баланс торговли товарами -14,7 -28,8 ↓ Баланс торговли услугами -11,1 -8,94 ↑ Баланс оплаты труда 12,83 11,5 ↓ Баланс доходов от инвестиций, в т. ч. -4,35 -5,99 ↓ реинвестированные доходы -0,33 -3,16 Баланс текущих трансфертов (гранты, гуммопомощь, денежные переводы физлиц и др.) 25,23 22,48 ↓ Финансовый счет -11,1 19,06 ↑ Баланс операций государственного сектора 13,15 25,85 ↑ Кредиты (без МВФ) 14,75 25,94 ↑ Баланс операций частного сектора (вкл. ошибки и упущения) -24,2 -6,79 ↑ Чистые прямые иностранные инвестиции, в т. ч. 0,21 4,21 ↑ реинвестированные доходы 0,33 3,16 Торговые кредиты -12,7 0,91 ↑ Наличная валюта вне банков -10,1 -11,8 ↓ Сальдо платежного баланса -2,9 9,45 ↑ Кредиты МВФ (сальдо) 0,63 1,94 ↑

Основные тенденции за 2023 год

Баланс внешней торговли товарами заметно ухудшился. В 2023 году импорт товаров активно рос вместе с восстановлением экономики и внутреннего спроса. Товарный импорт увеличился до 63,3 млрд долл. (+14% против 2022 года), что соответствует 91% от уровня довоенного 2021 года. Тогда как экспорт товаров из-за проблем с логистикой, ограничительные меры со стороны соседних стран ЕС, низкие цены на основные товары оставался подавленным (34,5 млрд долл.).

Товарный экспорт сократился на 16% против прошлого года до уровня, составляющего лишь 55% от довоенного показателя. Дефицит торговли товарами вырос до исторически рекордных 28,8 млрд долл., увеличившись почти вдвое против 2022 года и более чем вчетверо против 2021 года.

Дефицит внешней торговли услугами несколько улучшился.

В 2023 году дефицит внешней торговли услугами уменьшился до 8,9 млрд долл. (против 11,1 млрд долл. в 2022 году). Впрочем, напомню, до полномасштабной войны торговля услугами была положительной для Украины (+4 млрд долл. в 2021 году).

Улучшение в текущем году отражает прежде всего сокращение расходов украинских мигрантов за рубежом (за год отрицательное сальдо по статьям «путешествия» уменьшилось на 2,1 млрд долл.) Тенденция положительная для платежного баланса, одновременно которая среди прочего свидетельствует об укоренении мигрантов за рубежом и переход на местные источники доходов. Среди негативных тенденций — сокращение экспорта компьютерных услуг, что произошло впервые с 2001 года. В 2023 году экспорт компьютерных услуг составил 6,7 млрд долл., против 2022 года он снизился на 8,5% (на 0,6 млрд долл.).

Дефицит счета текущих операций (СТО) достиг 9,8 млрд долл. (против профицита 8 млрд долл. в 2022 году). Дефицит РПО расширился из-за ухудшения баланса внешней торговли товарами, увеличение выплат по инвестиционным доходам, сокращение оплаты труда от нерезидентов, уменьшение грантовой помощи (сальдо вторичных доходов) .

Профицит финансового счета составил исторически рекордные 19,1 млрд долл. (против дефицита 11,1 млрд долл. в 2022 году). Это отражает значительные объемы привлечения официальных льготных кредитов государственным сектором, а также сокращение оттока валюты по операциям частного сектора, прежде всего с использованием торговых кредитов.

Читайте также: Госдолг Украины обновил антирекорд: стоит ли паниковать

Платежный баланс в плюсе, но риски усиливаются

Итак, по итогам 2023 года мы имели противоположные тенденции в платежном балансе. По счету текущих операций получили заметный дефицит, который увеличивался в течение года. Тогда как по финансовому счету имели существенный профицит, который почти вдвое перекрыл отток валюты по счету текущих операций.

Как результат, профицит платежного баланса в 2023 году достиг 9,45 млрд долл., прежде всего отражая значительные объемы внешней помощи и замедление оттока валюты по операциям частного сектора. Это позволило накопить рекордные объемы международных резервов (40,5 млрд долл.), которые сейчас достаточны для поддержания макрофинансовой стабильности.

Впрочем, риски на стороне платежного баланса усиливаются. Накапливаются дисбалансы, связанные с ростом внешнеторгового дефицита. Отрицательное сальдо счета текущих операций (СТО) в прошлом году оценочно выросло до 5,5% ВВП. Да, это далеко не рекордный показатель. Вместе с тем, учитывая структурный характер дефицита, обусловленный войной и потерей части экспортного потенциала, его стремительное расширение — это опасная тенденция.

Особенно в свете прогнозируемого НБУ дальнейшего стремительного расширения дефицита РПО до 16,9 млрд долл. в 2024 году или ориентировочно до 9% ВВП. По моему мнению, это и есть главный концентрированный макрофинансовый риск, возможность минимизации которого во время войны прежде всего связана с ритмичностью поступления западной финансовой помощи, расширением экспортной логистики, финансовой поддержки экспортеров, в том числе путем удешевления кредитования и страхования военных рисков, эффективного решения торговых споров со странами ЕС и т. п.

Читайте также: Помощь США задерживается: причина в украинской коррупции?