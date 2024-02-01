5 млн украинцев покинули страну из-за войны: чем грозит их невозвращение

На прошлой неделе украинцев смутило заявление советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger, что страны Европы должны были бы прекратить выплачивать помощь нашим беженцам, чтобы мотивировать их возвращаться домой.

Когда заявление получило огласку, Лещенко поспешил объяснить, что его слова были вырваны из контекста и им дают «токсичные интерпретации».

В то же время, через несколько дней после этого неоднозначное заявление относительно европейских соцвыплат украинцам сделал уже сам Президент в интервью телеканалу ARD. «Для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина бы уже перераспределяла эти деньги, в зависимости от того, где находится этот человек», — сказал Президент.

Украинские власти уже давно говорят о необходимости возвращения украинцев из-за границы, как одной из предпосылок экономической устойчивости. Поэтому «Минфин» решил разобраться, как миграционные процессы влияют на экономику, и действительно ли представляют угрозу стране.

Сколько украинцев за границей сейчас

Точно посчитать количество украинцев, которые выехали за пределы государства после начала полномасштабного вторжения, невозможно. Хотя бы потому, что многие беженцы уехали в россию и беларусь, а потом либо остались там, либо оттуда уехали в другие страны.

По результатам исследования ОО «ОПОРА» на основе объединения данных нескольких государственных институций, за границей находится почти 8,2 млн наших соотечественников. Учитывая, что население Украины на момент полномасштабного вторжения составило около 41 млн — это около 19,5% всех людей, проживавших в стране до войны.

По оценкам Минсоцполитики, до полномасштабного вторжения за пределами Украины на постоянной основе работали 3,2 млн наших соотечественников, а это чуть менее 8% населения.

Таким образом, после начала полномасштабного российского вторжения страну покинули ориентировочно 5 млн украинцев, то есть 12% от общего числа.

Как миграция влияет на экономику

Количество беженцев влияет на целый ряд экономических аспектов, — объяснила «Минфину» старшая экономист Центра экономической стратегии Дария Михайлишина. В первую очередь, выезд украинцев за границу означает уменьшение количества рабочей силы и нехватку работников.

«Также, из-за того, что выезжают люди, у которых чаще высшее образование, мы можем наблюдать так называемый „отток мозгов“ и дефицит высококвалифицированной рабочей силы», — отмечает она.

Следующий момент — влияние на уровень потребления, ведь находящиеся за границей люди не тратят свои средства в Украине. При том, что потребление долгие годы было одним из главных драйверов отечественной экономики.

По результатам исследования «Вокс Украина» на основании данных опроса социологической компании «Factum Group», проведенного в июле-августе 2023 года, 53% взрослых беженцев трудоустроились за границей, только 9% из них работают онлайн на украинские компании.

Это означает, что львиная доля получающих доход беженцев не только не платят налоги с потребления (акцизы, НДС), но и налоги с доходов.

Не стоит забывать и о влиянии количества беженцев на демографию в долгосрочной перспективе. Как отмечает Михайлишина, по разным оценкам, от трети до половины вынужденных переселенцев — дети.

«Если они не вернутся, следующее поколение украинцев будет меньше. Это будет означать, что количество рабочей силы будет гораздо меньше, тогда как количество людей пенсионного возраста будет оставаться относительно неизменным. В итоге, увеличится нагрузка на пенсионную систему», — говорит Дарья Михайлишина.

По оценкам Александра Исакова из Bloomberg Economics, если в Украину не вернутся выехавшие во времена полномасштабной войны женщины, это будет стоить отечественной экономике 10% ВВП.

По оценкам Михайлишиной, невозврат каждого миллиона беженцев будет означать потерю от 2% до 2,3% экономики. Хотя, уточняет эксперт, эти оценки будут зависеть от того, кто именно из беженцев решит вернуться, то есть от их возраста, уровня квалификации образования и т. д.

$35 млн ежедневно: как беженцы ослабляют нацвалюту

Украинские беженцы за рубежом тратят со своих банковских карт по $35 млн ежедневно. В целом, они генерируют существенный отток валюты, который только в 2023-м составил $18 млрд. Об этом сообщили в Нацбанке.

«В 2022 году этот отток составил почти 20 млрд долларов. В прошлом году он немного сократился — примерно 18 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что эти объемы сократятся существенно — примерно до 13 млрд долларов», — сообщил замглавы Национального банка Сергей Николайчук.

При этом, переводы средств от заробитчан в Украину снизились, по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения. Если в 2021 году они составляли $14 млрд, то в 2022 году — уже $12,5 млрд. За 11 месяцев 2023 года в Украину перевели $10,6 млрд, что дает основания ожидать ориентировочно $11,6 млрд в год.

В результате, пребывание наших соотечественников за границей создает дыру в финансовом балансе в пределах $6,4 млрд и давит на курс гривны.

Выдержит ли страна возвращение беженцев

С другой стороны, нахождение такого количества украинцев за границей ослабляет давление на государственные финансы в условиях войны.

По данным вице-премьер-министра Ирины Верещук, в Украине насчитывается более 4,9 миллиона внутренних переселенцев (ВПЛ), из которых 2,5 млн ежемесячно получают выплаты. В прошлом году на эту помощь государство направило 73 млрд грн, но уже в этом году решило сэкономить — запланированные расходы составляют всего 57 млрд грн.

Внутри перемещенные лица получают 2000 грн, а дети или люди с инвалидностью — 3000 грн. Однако с этого года право на выплаты будут терять те, у кого на депозитах более 100 тыс. грн, кто купил ли валюту на эту же сумму, люди, которые купили авто не старше 5 лет и т. д.

Если бы еще, скажем, 1 млн находящихся за границей беженцев получали помощь в Украине, это привело бы к дополнительным расходам, по крайней мере, в 2 млрд грн ежемесячно, или же 24 млрд в год.

Возвращение вынужденных переселенцев еще сильнее обострило проблему обеспечения их жильем и спровоцировало существенное подорожание аренды. В результате, снимать его стало бы труднее и тем же ВПЛ.

Одно из значительных достижений Украины в прошлом году — рост реальных зарплат. По оценкам Ukraine Economic Outlook, если к концу 2022 года средняя зарплата в Украине составляла 16 699 грн, то прошлый год завершила уже на уровне 19 655 грн. То есть выросла на 17,7%, существенно опережая инфляцию в 5,1%. По прогнозу, в этом году средняя зарплата вырастет на четверть и составит почти 24,5 тыс. грн.

Эксперты Ukraine Economic Outlook связывают такую динамику не с ростом производительности труда или маржинальности производства, а исключительно с нехваткой кадров на фоне мобилизации и выезда миллионов беженцев.

Здесь можно поспорить, позитивно ли такое повышение зарплат для экономики, но если бы миллионы украинцев вернулись из-за границы — это, очевидно, привело бы к снижению темпов роста доходов внутри страны и, соответственно, ударило бы по уровню жизни.

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Помимо этого, значительное количество беженцев снижает инфляционное давление, обеспечивает уменьшение потребления электроэнергии в условиях холодов и российских обстрелов, а также способствует снижению импорта товаров, в том числе топлива.

Выехали не навсегда

Согласно результатам исследования социологической компании «Factum Group», опубликованной платформой VoxUkraine, среди тех граждан, которые уже вернулись из-за границы, снова выезжать планируют только 7%.

Если же говорить о тех, кто находится за пределами государства, вернуться в Украину хотят 64%, а еще 23% не определились. Таким образом, всего 13% беженцев планируют остаться за границей.

Кроме этого, украинцы за границей не теряют связей с Родиной. В частности, 86% ежедневно пересматривают новости об Украине, а 70% жертвуют деньги для Украины. Около половины детей, кроме обучения в иностранной школе, посещали украинскую школу онлайн.

Одна из веских причин, почему беженцы планируют возвращаться, — проблема с трудоустройством, а точнее, доступные вакансии. Да, почти 80% трудоустроенных за рубежом говорят, что их работа менее квалифицирована, чем была в Украине. Оставаться же за границей планируют преимущественно те, кто обдумывал такую возможность еще до полномасштабного вторжения.

«Если в крупных городах — Киев, Харьков, Одесса — откуда, в основном, бежали люди, станет более или менее безопасно, они начнут возвращаться, поскольку большинство за рубежом себя не нашли», — говорит заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

Попробуем посчитать, какие могут быть потери населения Украины из-за миграции после окончания войны. 13%, которые хотят остаться за границей, из 5 млн — это 650 тыс. Также предположим, что среди неопределившихся решит не возвращаться половина, а это 11,5% общего количества беженцев, или 580 тыс. Добавляем к ним 3,2 млн, которые постоянно работали за границей до полномасштабной войны, — получается 4,43 млн украинцев.

Исходя из данных населения до полномасштабного вторжения, за границей будет находиться ориентировочно 11% граждан. Цифра значительная, но не катастрофическая, если сравнивать ее с другими государствами Европы. Например, по данным Statista, за границей находятся 16,5% граждан Румынии, 14,6% — Хорватии и более 12% — Болгарии.

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Демографическая проблема остро стоит перед большинством стран Европы, и понятно, что война существенно обострит ее для Украины. Однако, вероятнее всего, доля украинцев, которые постоянно находятся за границей, будет такой же, как и доля общин стран, которые последними вступили в ЕС.