Действие статуса украинских беженцев в ЕС прекратят до 4 марта 2025 года: что дальше

В странах ЕС находятся почти 6 млн вынужденных переселенцев из Украины. Более 76% из них планируют вернуться домой. Но если война не закончится до марта 2025 года, Украина рискует потерять большую часть своих граждан. Почему так может произойти и как это предотвратить, ЭП рассказала директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан.

Наш цвет — по всему миру

По данным Агентства ООН по делам беженцев, 19 декабря 2023 года за границей находились 6 335 тыс. вынужденных переселенцев из Украины. В том числе в ЕС зарегистрировано 5 931,5 тыс. переселенцев из Украины со статусом временной защиты. Число внутренне перемещенных лиц в Украине составляло 3,7 млн.

Среди стран ЕС больше всего наших граждан приняли Германия — 1 126 тыс., Польша — 957 тыс., Чехия — 373 тыс., Великобритания — 250 тыс., Испания — 186 тыс., Италия — 169 тыс., Нидерланды — 136 тыс. и Словакия — 113 тыс.

По данным Евростата, 46,7% украинских граждан, которые получили статус временной защиты в ЕС, — женщины, 35,3% — дети, 18% — взрослые мужчины.

Значительное количество взрослых граждан Украины, которые находятся за границей, могли бы работать в разных сферах национальной экономики. Если большая часть украинских мигрантов вернется на Родину, то, наряду с инвестициями и трансфертом технологий, это станет мощным фактором экономического роста.

Если же нет, то после войны восстановление национальной экономики растянется на десятилетия, в значительной степени, вследствие дефицита трудовых ресурсов.

Эмпирические исследования показывают, что массовый возврат мигрантов в страну происхождения, как правило, положительно влияет на ее экономику из-за привнесения новых производственных навыков, технологических решений, международных сетевых эффектов и профессионального опыта, которого не хватает на внутреннем рынке труда.

По данным социологических опросов, более 76% украинских беженцев планируют вернуться домой. Однако, с течением времени и с углублением адаптации беженцев к жизни в странах пребывания этот процент будет уменьшаться.

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Правовой статус временной защиты: что он означает

Существенным фактором, который будет определять намерения и жизненные стратегии украинских мигрантов за рубежом, является их правовой статус. Сейчас у большинства граждан статус временной защиты, который будет действовать максимум до марта 2025 года.

27 февраля 2022 года Совет по правосудию и внутренним делам ЕС запустил в действие механизм временной защиты для беженцев из Украины, а 4 марта он был активирован Европейским Советом через принятие решения № 2022/382. С момента одобрения директивы ЕС в 2001 году она была задействована впервые.

Временная защита в ЕС предоставила украинским беженцам право на проживание и трудоустройство, доступ к социальному жилью, право на финансовую и медицинскую помощь, социальные услуги, а также свободу передвижения в пределах ЕС.

Принципиальным вопросом является существование временных рамок для статуса временной защиты. Совет EC решил прекратить его действие не позднее 4 марта 2025 года. Директива Совета EC от 2001 года определила, что временная защита при любых обстоятельствах не может предоставляться более чем на три года, и она не может перезапускаться несколько раз в отношении одной категории перемещенных лиц.

Это связано с тем, что такие действия противоречили бы временному характеру статуса и нарушали бы конвенцию о статусе беженцев. После прекращения временной защиты гипотетически коллективные органы ЕС и национальные правительства государств-членов могли бы прибегнуть к принудительному возвращению граждан Украины на Родину.

То есть, если российско-украинская война закончится до 4 марта 2025 года, и Украина станет безопасной для возвращения, то Совет EC, по предложению Еврокомиссии, теоретически может принять решение о прекращении режима временной защиты.

Очевидно, такой подход возможно будет реализовать только после восстановления в Украине устойчивого мира. Проблемным аспектом при этом является то, что даже прекращение активных боевых действий в Украине не будет гарантировать продолжительный мир.

В таком случае отзыв режима временной защиты и принудительный возврат украинцев на Родину могут быть классифицированы правозащитниками как такие, которые нарушают права вынужденных мигрантов. Поэтому эксперты рассматривают другие варианты, которые могут использовать органы Евросоюза и правительства стран-членов после 4 марта 2025 года.

Какие варианты для украинцев в дальнейшем рассматривают в ЕС

Первый — применение коллективного подхода и упрощение процедур получения гражданами Украины юридического статуса убежища (asylum) в ЕС.

Второе — предоставление украинцам статуса долгосрочного резидента, что позволит им оставаться в Евросоюзе постоянно. Разновидности этого статуса включают гражданство и вариации, основанные на гуманитарных и семейных соображениях, а также связанные с получением образования или длительным трудоустройством.

На самом деле, люди, которые воспользовались статусом временной защиты, и сейчас могут подать заявление на получение постоянного убежища в ЕС. Однако, в будущем представление и проработка миллионов таких заявлений могло бы привести к коллапсу систем предоставления убежища в странах, которые приняли самое большое количество украинцев.

Специалисты ЕС говорят, что рациональным решением проблемы перегруженности национальных систем предоставления убежища после марта 2025 года стало бы бывшими носителями временной защиты определенной формы международной защиты (статус беженца или статус дополнительной защиты) на групповых началах.

В таком случае, ходатайства о предоставлении убежища украинцам могли бы рассматриваться по упрощенным процедурам. Такой подход позволил бы сэкономить время, деньги и административные ресурсы государств-членов ЕС.

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Практически свой: что дает статус долгосрочного резидента

Более реальной альтернативой статусу международной защиты для украинцев является статус долгосрочного резидента. Ряд авторитетных аналитических центров в ЕС (Шведский институт исследований Европейской политики, Королевский институт международных отношений в Брюсселе) уже озвучили свое видение путей предоставления украинцам долгосрочного резидентства после марта 2025 года.

Директива ЕС по вопросам долгосрочного резидентства (LTR) устанавливает, что человек, который легально и непрерывно проживал в стране ЕС в течение пяти лет, имеет право получить статус долгосрочного резидента.

Такой статус дает разрешение на постоянное проживание и гарантирует отношение, как гражданам государств-членов ЕС во многих измерениях: доступ к рынку труда, возможность получения образования и профессиональной подготовки, признание профессиональных дипломов, право на социальное обеспечение и социальную помощь.

В настоящее время директива Евросоюза по вопросам долгосрочного резидентства не распространяется на граждан третьих стран, которым разрешено проживать в государстве-члене на основании временной защиты. Они не имеют права подавать заявление на статус долгосрочного резидента, а время проживания под временной защитой не засчитывается во время необходимого пребывания в стране (пять лет).

Однако, последние предложения Еврокомиссии по обновлению директивы LTR предусматривают облегчение условий для получения статуса долгосрочного резидента, в частности, разрешение гражданам третьих стран накапливать периоды проживания в разных государствах-членах для выполнения требования относительно минимально необходимого срока пребывания, и учитывать все периоды легального проживания в стране, включая обучение и пребывание под временной защитой.

Какие шансы у украинцев получить выгодный статус

Оценки специалистов говорят о том, что, даже при одобрении предложений Еврокомиссии в текущем виде, оставалось бы несколько барьеров для предоставления украинцам статуса долгосрочного резидента, как продолжения их временной защиты.

Во-первых, люди, которые въехали в ЕС после 24 февраля 2022 года, в марте 2025 года проживали бы в ЕС максимум три года и это не согласовывалось бы с требованием относительно пятилетнего периода проживания. Для разрешения этого противоречия эксперты предлагают сократить минимально необходимый период пребывания с пяти до трех лет при предоставлении украинцам статуса долгосрочного резидента.

Во-вторых, бенефициары временной защиты, особенно женщины, во многих случаях не имеют регулярного и стабильного дохода, как требует директива LTR, в связи с уходом за детьми, особенно при отсутствии в месте их проживания детских садов. Поэтому некоторые специалисты обращают внимание на необходимость решения этих проблем при проработке изменений к директиве LTR.

Как один из вариантов, европейские специалисты предлагают внести в текст директивы LTR дополнительную статью, которая бы устанавливала менее строгие критерии для бенефициаров временной защиты при подаче ими заявки на получение статуса долгосрочного резидента. Такие критерии должны гарантировать отсутствие дискриминации женщин, которые не могут получать регулярный и стабильный доход из-за обязанностей по уходу за детьми или другими нетрудоспособными категориями.

Таким образом, уже сейчас должностные лица и эксперты в странах ЕС говорят о необходимости планирования конкретных шагов и их правового обеспечения в отношении украинцев, которые лишатся статуса временной защиты в марте 2025 года или ранее. В частности, началось обсуждение законодательных актов и политических мер, которые бы обеспечивали долгосрочное решение соответствующих правовых вопросов.

Если дискутируемые в ЕС законодательные новации будут приняты, и украинским вынужденным мигрантам смягчат требования для получения статуса долгосрочного резидента после 4 марта 2025 года, Украина потеряет шанс на возвращение большей части своих граждан даже после окончания войны.

Как Украине не упустить шанс на возвращение своих людей

По оценкам демографов, если война закончится в 2025 году, то даже через десять лет общая численность населения Украины составит 35,2 млн, а численность населения трудоспособного возраста — 20,5 млн, что означает его уменьшение на 25% относительно довоенного периода.

При таком ходе событий успешное восстановление страны и ее возвращение на путь устойчивого социально-экономического развития станут невозможными. Следовательно, учитывая ограниченность человеческих ресурсов Украины для ведения многолетней войны, и с учетом обозначенных правовых факторов, стратегия военно-оборонительных действий Украины должна строиться с ориентацией на получение преимущества над врагом и формирование благоприятной переговорной позиции Украины до весны 2025 года.

Эти же соображения должны иметь решающее значение и для государств-гегемонов, которые заинтересованы в сохранении Украины, как суверенного и успешного государства, при формировании ими политики международного давления на агрессора и при выделении Украине военно-экономической помощи.