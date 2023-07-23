Министерство финансов планирует продать Сенс Банк после войны

Министерство финансов, ставшее владельцем Сенс Банка в рамках национализации, после войны планирует его продать. Об этом сообщается на сайте министерства.

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«Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка. После окончания действия военного положения Минфин осуществит привлечение инвесторов для продажи АО «Сенс Банк», — сообщило министерство.

Предыстория

В четверг, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Сенс Банк основан в 1993 году под названием банк «Вито», в 1996 году его переименовали в Киевский инвестиционный банк, а с 2001 по 2022 год работал под российским брендом Альфа-Банк. После начала полномасштабной войны банк сменил название, но остался в собственности россиян Андрея Косогова (40,96%), Михаила Фридмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).