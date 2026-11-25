Финляндия вовлекается в международную поддержку украинской энергетики. Североевропейское государство объявило о вкладе в размере 7,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Деньги будут направлены на помощь энергетическим компаниям, которые восстанавливают поврежденную в результате российских атак инфраструктуру. Всего с начала работы Фонда международные партнеры предоставили ему более 2,4 млрд евро грантовой помощи.

Из 7,5 млн евро финансовой помощи 2,5 млн евро предусмотрено на закупку оборудования у финских компаний. Фото: wikipedia

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Финляндия объявила о вкладе в размере 7,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Денежные средства предназначены для помощи украинским энергетическим компаниям, которые восстанавливают поврежденные объекты и ремонтируют инфраструктуру после российских атак.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, привлеченные через Фонд деньги позволяют закупать оборудование, необходимое для ремонтных работ. Это помогает энергетическим предприятиям быстрее восстанавливать поврежденные мощности.

О решении Финляндии сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

«Благодарим Финляндию за решение присоединиться к Фонду и усилить международную поддержку нашего энергосектора. Привлеченная через Фонд помощь позволяет обеспечивать украинские энергокомпании необходимым оборудованием для ремонтов и быстрее восстанавливать энергообъекты после российских атак. Мы высоко ценим солидарность Финляндии и ее вклад в усиление Украины».

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по инициативе Европейской комиссии. Он работает при Секретариате Энергетического Сообщества и аккумулирует взносы международных партнеров для поддержки украинского энергетического сектора.

По данным Министерства энергетики, на сегодняшний день Фонд получил более 2,4 млрд евро грантовой помощи. К его финансированию присоединился 41 иностранный спонсор из 27 стран, а также три международных организации.

Вклад Финляндии расширяет круг международных партнеров, финансово поддерживающих восстановление украинской энергетики. Средства Фонда используются для обеспечения энергетических компаний оборудованием, необходимым для ремонта и восстановления объектов, поврежденных российскими ударами.