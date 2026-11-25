Верховная Рада 25 ноября 2026 приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10225-д, который вводит правила регулирования рынка криптовалют и налогообложения операций с виртуальными активами.

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За документ проголосовал 271 народный депутат.

Закон предусматривает налогообложение прибыли физических лиц по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также переходные налоговые льготы. Об этом свидетельствуют данные Верховной Рады и сообщения НКЦБФР.

Как будут облагать налогом криптовалюты

Закон устанавливает отдельные правила обложения доходов физических лиц от операций с виртуальными активами.

Основная ставка составит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, то есть всего 23%.

Важно, что налог будет начисляться не на всю сумму проданной криптовалюты, а на финансовый результат разницу между доходами от продажи активов и документально подтвержденными расходами на их приобретение и соответствующими комиссиями.

К примеру, если инвестор приобрел криптовалюту за 100 тыс. грн, а впоследствии продал ее за 130 тыс. грн, прибыль составит 30 тыс. грн. По общей ставке сумма налогов с такой прибыли составит 6 900 грн, если нет других операций, расходов или убытков, влияющих на годовой результат.

В то же время обмен одного криптоактива на другой не будет облагаться налогом непосредственно в момент такой операции.

Ущерб от операций с виртуальными активами можно будет учитывать в следующих налоговых периодах в соответствии с установленными правилами.

Декларировать доходы и платить налоги владельцы криптовалют должны будут самостоятельно.

Для кого будет действовать льготная ставка 5%

Для владельцев криптовалют, приобретенных до вступления в силу нового регулирования, предусмотрен переходный период.

В течение 2027−2028 годов они смогут воспользоваться пониженной ставкой НДФЛ в размере 5% при продаже соответствующих активов. Дополнительно будет применяться военный сбор по ставке 5%.

Таким образом, совокупная налоговая нагрузка в пределах переходного режима составит 10%.

Льготный механизм призван дать владельцам ранее приобретенных криптоактивов возможность легально задекларировать доходы от их продаж.

При этом важно учитывать, что специальный переходный режим имеет отдельные правила определения налогооблагаемой базы, которые отличаются от общего порядка налогообложения прибыли.

Что изменится для криптобирж и обменников

Закон вводит регулирование деятельности компаний, предоставляющих услуги по обмену, торговле и хранению виртуальных активов.

Криптобиржи, обменники, кастодиальные сервисы и другие поставщики услуг должны будут проходить процедуру авторизации и соблюдать требования по защите клиентских активов.

Также предусмотрены правила раскрытия информации, рассмотрения жалоб пользователей, управления рисками и противодействия злоупотреблениям на рынке.

Отдельные требования будут относиться к финансовому мониторингу и проверке происхождения средств.

Кроме того, поставщики услуг обяжут передавать налоговой службе информацию об операциях клиентов в рамках установленных процедур отчетности. При этом ответственность за декларирование собственных доходов будет оставаться за налогоплательщиками.

Кто будет контролировать крипторынок

Полномочия по регулированию рынка виртуальных активов будут распределены между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

НКЦБФР будет отвечать за допуск компаний на рынок, выдачу разрешений и надзор за деятельностью поставщиков услуг.

Нацбанк будет контролировать вопросы, связанные с монетарной и финансовой стабильностью, операциями между гривной и виртуальными активами, а также будет регулировать отдельные виды цифровых платежных токенов, в частности стейблкоины.

Регуляторы согласовали ключевые положения документа при подготовке ко второму чтению.

Когда закон вступит в силу

Согласно принятому документу, вступление в силу основных положений закона предусмотрено с 1 июля 2027 года.

До этого закон должен пройти процедуры подписания и официального обнародования, а регуляторы подготовить необходимые подзаконные акты.

Таким образом, принятие законопроекта парламентом еще не означает, что новые правила налогообложения и авторизации криптокомпаний начали действовать с 25 ноября 2026 года.

Почему это важно для Украины

Законопроект № 10225-д Верховная Рада поддержала в первом чтении еще в сентябре 2025 года. В течение следующего года документ дорабатывали, в частности, согласовывали распределение полномочий между НБУ и НКЦБФР.

Законодательство разработали с учетом европейского регламента MiCA, устанавливающего правила работы рынка криптоактивов в ЕС.

Его принятие связано также с международными обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Как ранее писал «Минфин», глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев оценивал потенциальные дополнительные поступления в бюджет от налогообложения крипторинка примерно в 14−15 млрд грн в год. В то же время, это прогнозная оценка, а не гарантированный объем будущих поступлений.