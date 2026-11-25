Украина рассчитывает привлечь международных партнеров к созданию фонда, который поможет защитить инвесторов от ущерба из-за российской агрессии. Целевой капитал фонда должен составить €3 млрд. Запуск планируется на январь 2027 года во время Конференции по восстановлению Украины в Таллинне. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.

В Украине разрабатывают новый механизм страхования инвестиций от войны. Глава Кабмина рассказал о фонде в размере 3 млрд евро. Фото: pexels

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Создание фонда должно открыть бизнес возможность привлекать частные инвестиции в Украину еще во время войны. Страховой механизм будет покрывать риски, связанные с российскими ударами по предприятиям и инфраструктуре.

Премьер Корецкий заявил о потенциально высокой доходности инвестиций в Украину и в то же время предупредил, что ситуация безопасности остается серьезным препятствием для бизнеса. Также отмечалось, что риск потерять вложенные средства из-за российской агрессии сдерживает инвесторов.

Украинское правительство рассчитывает реализовать проект вместе с международными партнерами. Отдельно премьер-министр отметил заинтересованность Украины в поддержке Германии .

«Одним из приоритетов нашего правительства является запуск совместно с нашими партнерами фонда страхования военных рисков во время Конференции по восстановлению Украины URC 2027 в январе в Таллинне, с целевым капиталом в 3 миллиарда евро», - заявил Сергей Корецкий.

Какие инвестиции Украина хочет привлечь

Вопрос страхования военных рисков премьер-министр поднял в контексте расширения экономического сотрудничества с Германией.

Украина заинтересована в привлечении немецкого бизнеса к общим инвестиционным проектам. Среди приоритетных направлений Корецкий назвал оборонную промышленность, энергетику, инфраструктуру и информационные технологии.

По замыслу правительства , страховой фонд должен стать одним из механизмов, позволяющих бизнесу вкладывать средства в украинские проекты, не дожидаясь завершения войны .