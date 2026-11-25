На возвращении Дженсена Хуанга в Nvidia заработали не только акционеры компании, но и трейдеры, сделавшие ставку на рост ее акций. Как сообщает Bloomberg , пользователь Reddit под псевдонимом Outrageous-Voice1459 получил $376 900 прибыли, или 1 984%, благодаря кол-опционам Nvidia, приобретенным 20 ноября за $19 тыс.

На возвращении Дженсена Хуанга в Nvidia заработали не только акционеры компании, но и трейдеры

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Кол-опцион дает право приобрести акции по заранее определенной цене. Когда котировки резко возрастают, стоимость такого контракта может увеличиваться в десятки раз.

После объявления о возвращении Хуанга акции Nvidia 23 ноября взлетели на 31% — до $165,05. Трейдер продал опционы на открытии торгов и опубликовал на форуме r/WallStreetBets скриншоты брокерского счета.

По его словам, одна операция принесла ему сумму, эквивалентную десятилетним зарплатам.

Bloomberg проверил детали сделки и установил, что они соответствуют реальной сделке, зафиксированной на электронной опционной бирже.

Другой инвестор заработал $23,8 млн.

Еще большую прибыль получили профессиональные участники опционного рынка.

По информации Bloomberg, один из трейдеров 20 ноября приобрел кол-опционы Nvidia со сроком исполнения в январе 2027 года и ценой исполнения $160 за акцию.

После стремительного роста котировок он продал половину позиции, зафиксировав $23,8 млн. прибыли.

При этом еще до возвращения Хуанга некоторые инвесторы стали делать ставки на восстановление Nvidia.

По состоянию на 20 ноября акции производителя чипов потеряли 39% с начала месяца, что побудило часть трейдеров покупать колл-опционы и опционные спреды в ожидании разворота рынка.

В то же время не все сообщения о сверхприбылях подтвердились. Bloomberg не нашел у биржевых данных доказательств другого соглашения с колл-опционами Nvidia, которое активно обсуждали в социальных сетях из-за якобы чрезвычайно удачного момента его проведения.