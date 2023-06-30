Главное за неделю: Отмена 2% налога для ФОП, доплаты военным и тарифы на электроэнергию

Майкл Джордан стал не только одним из самых известных спортсменов мира, но и, безусловно, самым богатым, существенно опережая современные звезды. При этом пик его карьеры пришелся на 90-е годы, когда средние заработки спортсменов существенно уступали нынешним. Благодаря чему ему удалось добиться таких результатов и куда он сейчас инвестирует состояние, рассказывает «Минфин» в новой серии публикаций «Акулы бизнеса».

С 1 августа 2% налог для ФОП отменяется: парламент принял окончательное решение

Парламент поддержал в целом налоговый законопроект № 8401. Таким образом с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.

Совет директоров МВФ принял первый пересмотр программы EFF и выделение транша на $886 миллионов

Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF) и выделение Украине второго транша объемом 663,9 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что составляет около $886 млн.

Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках для военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках для военнослужащих. Данный законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении 28 июня.

В Horizon Capital дали прогноз, каким будет курс доллара до конца года и в 2024 году