Майкл Джордан: сколько стоит и на чем зарабатывает самый богатый баскетболист мира
Главное за неделю: Отмена 2% налога для ФОП, доплаты военным и тарифы на электроэнергию
Майкл Джордан стал не только одним из самых известных спортсменов мира, но и, безусловно, самым богатым, существенно опережая современные звезды. При этом пик его карьеры пришелся на 90-е годы, когда средние заработки спортсменов существенно уступали нынешним. Благодаря чему ему удалось добиться таких результатов и куда он сейчас инвестирует состояние, рассказывает «Минфин» в новой серии публикаций «Акулы бизнеса».
С 1 августа 2% налог для ФОП отменяется: парламент принял окончательное решение
Парламент поддержал в целом налоговый законопроект № 8401. Таким образом с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.
Совет директоров МВФ принял первый пересмотр программы EFF и выделение транша на $886 миллионов
Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF) и выделение Украине второго транша объемом 663,9 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что составляет около $886 млн.
Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках для военнослужащих
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках для военнослужащих. Данный законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении 28 июня.
В Horizon Capital дали прогноз, каким будет курс доллара до конца года и в 2024 году
Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ в 2024-м.
Налог на недвижимость: сколько придется платить с 1 июля
До 1 июля украинцы должны получить квитанции на уплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами.
Золото дешевеет: как надолго и стоит ли заниматься инвесторам
Золото еще раз подтвердило свой имидж одного из объективных индикаторов реального состояния жизни всего человечества. Цену на «желтый металл» в июне довольно лихорадило, что было связано с экономикой, политикой и войной.
Мелкие банки рассказали, как долго еще смогут повышать депозитные ставки
За последние две недели 7 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн повысили ставки по гривневым вкладам. Еще два финучреждения предложили более интересные условия для частных вкладчиков по долларовым и гривневым вкладам. Все актуальные предложения малых банков для физлиц — в свежем обзоре «Минфина».
Новое жилье для военных и переселенцев: все льготные программы от застройщиков
Львиную часть покупателей нового жилья сейчас составляют семьи военных и вынужденные переселенцы. Поэтому именно за эти категории инвесторов развернулась конкурентная борьба среди застройщиков. В портфелях многих из них уже появились специальные программы поддержки военных и ВПЛ.
В НБУ говорят, что банковская система готова к отказу от наличных, но есть нюанс
Если инициатива об отмене наличных денег будет поддержана действующей властью, то банковская система Украины готова к такому вызову. Об этом заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
«Минфин» начал формировать свой агрессивный портфель: почему сделали ставку на космос
«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели — правда, из-за ограничений пока виртуальные. Мы уже приобрели первую акцию для нашего консервативного портфеля. Рассказываем, какой актив и почему первым добавлен в наш агрессивный портфель.
С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине.
Банки и платежные системы с 1 июля повысят комиссию interchange за безналичные платежи на треть до 0,9%. Об этом участники рынка договорились на совещании 26 июня.
Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена повысилась на 80% до 7200 грн/МВт·час.
Райффайзен рассказал, сколько завозит валюты и под какие комиссии принимает изношенные купюры.
После начала полномасштабного вторжения Райффайзен Банк в 4 раза увеличил объем ввоза наличной иностранной валюты в Украину. А также раз в месяц вывозит из страны банкноты с признаками износа.
Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов
Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям.
«Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств», — говорится в рассылке банка.
Комментарии