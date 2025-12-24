Список спостереження за мемкойнами 2026 року: які живі та готові до росту

Dogecoin , Shiba Inu , Bonk, Official Trump та Pepe мали чудові успіхи. Вони дали нам, першим прихильникам, гроші, які змінили життя, та назавжди залишили меми на карті світу. Але давайте будемо чесними — магія зникла. Чарти здаються важкими, твіти — надуманими, а більша частина енергії перемістилася кудись свіжіше.

Вогонь мему так і не згас. Він просто мігрував!

Ось п'ять монет, які зараз відчуваються справді живими — ті, що люди тихо накопичують, поки старі імена сплять. Вони не ідеальні, їх успіх не гарантований, але в них знову є та рідкісна іскра: справжній сміх у Telegram, справжній об'єм на графіках і справжня віра в те, що наступний етап ще попереду.

Короткий огляд (останні дані станом на 18 грудня 2025 року)

XYZVerse ($XYZ) — поточний передпродаж → ключові каталізатори: кіберспортивна ліга CS2, майбутній TGE, лістинги Tier 1 + спортивні партнерства → очікуване зростання: у 10−50 разів від ціни лістингу (високий ризик)

— поточний передпродаж → ключові каталізатори: кіберспортивна ліга CS2, майбутній TGE, лістинги Tier 1 + спортивні партнерства → очікуване зростання: у 10−50 разів від ціни лістингу (високий ризик) MemeCore (мільйони доларів)-1,7 млрд доларів СШАринкова капіталізація → ключовий каталізатор: зростання та впровадження екосистеми L1 → очікуване зростання: 2−4x

Піппін ($PIPPIN)-450 мільйонів доларів СШАринкова капіталізація → ключовий каталізатор: вірусний імпульс та високий обсяг → очікуване зростання: 2−5x

Рект ($REKT)-~130 млн доларів СШАринкова капіталізація → ключові каталізатори: угоди з реальними брендами, викуп акцій, отриманих від продажу, розширення ринку енергетичних напоїв → очікуване зростання: 4−8x

Бичачий Деген ($BULLISH)-~44 млн доларів СШАринкова капіталізація → ключовий каталізатор: відновлення обсягів та зміна настроїв → очікуване зростання: 3−10x

Ці п'ять виділяються з тисяч мем-коінів не просто так — кожен має чіткий наратив, зростаючу популярність і реалістичний шанс на серйозний приріст у перші місяці 2026 року. Нижче наведено глибший аналіз того, чому кожен з них заслуговує на місце у вашому списку спостереження.

XYZVerse ($XYZ): Спортивні меми стають мейнстрімом

XYZVerse позиціонує себе як «КОЗА блокчейну» — перший мем-токен, присвячений виключно спорту, що об'єднує дегенератів, фанатів кіберспорту та ентузіастів «грай, щоб заробити». Працює на спільноті, проходить аудит та проходить KYC (знай свого клієнта), має дефляційні механіки та реальну корисність завдяки партнерствам.

Видатною особливістю є флагманська CS2 League — перший криптовалютний кіберспортивний турнір Counter-Strike 2, що поєднує блокчейн із змагальними іграми. Ця подія з високими ставками включає:

10 команд у напружених матчах 5 на 5 у форматі MR12

Склади, що включають найкращих керівників університетів, засновників проектів та учасників спільноти (обраних шляхом лотереї серед власників Access Pass)

Величезний призовий фонд: базовий 500 000 USDT + додаткові бонуси від продажу Access Pass та 5 000 000 токенів XYZ

Залучення фанатів: голосуйте на картах, прогнозуйте переможців для отримання нагород, збирайте цифрові моменти/NFT

Варіанти конфіденційності (гра в масках), заохочення спільних потоків та повна прозорість у мережі

Access Pass(100 USDT) надає право голосу, право участі в прогнозах, місця в лотереї для участі в змаганнях, ексклюзивні VOD та багато іншого. З прогнозами на понад 1 мільйон переглядів ця ліга забезпечує перевірений вплив на блокчейнта позиціонує XYZVerseяк піонера в поєднанні кіберспортута криптовалюти.

Огляд ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: етап передпродажу (поточний ~$0.0001, наступний етап $0.000125; цільова ціна лістингу $0.1)

Ринкова капіталізація: Немає даних (до IPO)

Обсяг за 24 години: Немає даних

Загальний запас: 100 млрд

Запуск: TGE заплановано на другу половину 2025 року (поточний передпродаж з динамічним ціноутворенням)

Розмови про X створюють ажіотаж навколо CS2 League, майбутніх лістингів та спортивних зв'язків. З огляду на плани обмінів Tier 1, спалювання акцій та викупу акцій, орієнтованих на дохід, ранні учасники розраховують на значне зростання після запуску в умовах бичачого тренду.

Бичачий Деген($BULLISH): Ставка вічного оптиміста

Народжений на Солані, BullishDegenвтілює непохитний дух дегенствазі своїм слоганом: «Ти заслуговуєш на Lamborghini». Це проста мем-коін, що обіцяє високий ризик та високу винагороду, без надмірностей, окрім ажіотажу, спричиненого спільнотою, та фіксованої пропозиції. Запущений наприкінці 2024 року, він пережив понад рік ринкового хаосу, що є рідкістю для мемів.

Огляд ринку (станом на 24 грудня 2025 року):

Ціна: ~$0.017-$0.044

Ринкова капіталізація: ~$18 млн-$44 млн

24h Volume: ~$1.4M-$2.5M

Обіг/Загальна пропозиція: 1 млрд

ATH/ATL: Нещодавні піки поблизу $0,044 (кінець 2025 року)

Власники: 25,04 тис.

Настрої щодо X залишаються сповненими закликів до відродження на тлі ширших кроків у напрямку ризику. Низька капіталізація та виживання сигналізують про сильну стійкість — ідеально підходять для стрибка обсягу, який на початку 2026 року сягне понад 50 мільйонів доларів.

Rekt ($REKT): Перетворення втрат на легенди

Прямий перевертає сценарій болісних моментів «rekt» криптовалюти, перетворюючи її на культурний гігант. Це більше, ніж просто токен — це бренд з доходом від мистецтва, напоїв (розширення REKT Energy) та колаборацій. На Ethereum він може похвалитися заблокованою ліквідністю та корисністю для реального світу.

Огляд ринку (станом на 24 грудня 2025 року):

Ціна: ~$0.000000265-$0.00000039

Ринкова капіталізація: ~$74 млн-$133 млн

Обсяг за 24 години: ~$650 тис.-$1,1 млн+

Обіг/Загальний запас: ~280 т

ATH/ATL: $0.00001413 (серпень 2025 р.)

Власники: 133,41 тис.

Спільнота на X з ентузіазмом чекає на механізми роздрібної торгівлі та збільшення доходів. Доведена стійкість ставить її на шлях значних змін, оскільки «культурні монети» повертаються до 2026 року.

Піппін ($PIPPIN): Хоббіт високої віддачі

Піппін запозичує натхненний мотив відважного хоббіта Толкіна для легкого мему про Солану, з акцентом на спільнотних квестах та вірусних мемах. Він здобув потужний ривок завдяки лояльності та величезній кількості користувачів, а також швидкому розвитку розробників.

Огляд ринку (станом на 24 грудня 2025 року):

Ціна: ~$0.45-$0.49

Ринкова капіталізація: ~$450 млн-$466 млн

24-годинний обсяг: ~$70 млн-$106 млн

В обігу/Загальна пропозиція: ~1 млрд

ATH/ATL: ~$0,525 (середина грудня 2025 р.)

Власники: 32,64 тис.

X-бики підкреслюють потенціал прориву та обсяг FOMO (страх від пропущених акцій) — ідеально підходить для швидкого прибутку, оскільки відродження мемів розпалюється.

MemeCore ($M): Революція мемів першого рівня

MemeCore — це «майданчик для Meme 2.0» — повноцінний блокчейн першого рівня, який переходить від ажіотажу до участі через соціальний майнінг та культурні шари. Він винагороджує вплив, фінансує розробників та сприяє розвагам у web3, за допомогою інструментів для dApps та NFT.

Огляд ринку (станом на 18 грудня 2025 року):

Ціна: ~$1.35-$1.39

Ринкова капіталізація: ~$1,68-$2,32 млрд

24-годинний обсяг: ~$14 млн-$20 млн+

Обсяг в обігу/Загальна пропозиція: ~1,24−1,7 млрд

ATH/ATL: $2.96 (вересень 2025 р.)

Власники: 6,21 тис.

Бичачі нахили щодо X зосереджені на зростанні екосистеми, що поглинає розблокування — як основний ланцюг для мемів, він налаштований на домінування.

Коротко кажучи, початок 2026 року може коронувати їх як переможців, якщо біткойн стабілізується, а меми знову опиняться в центрі уваги. $XYZ та $BULLISH для місячних стрімких скачок (з реальною перевагою $XYZ в кіберспорті та постійним ажіотажем передпродажу, що підштовхує зростання завдяки корисним факторам), $REKT та $PIPPIN для імпульсних ігор, $M для глибини екосистеми. Розумно ставте свій деградуючий прапор — Lamborghini чекає, але килим теж.

