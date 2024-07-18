МФО знижують ставки: чому отримати гроші «до зарплати» стане складніше

Ринок мікрофінансових позик готується до глобальної перебудови. Вже з серпня максимальна денна ставка за кредитами до зарплати становитиме 1%, хоча раніше зазвичай коливалась в межах 2−2,5%. Як ринок готується до змін, та про кращі МФО , які все ще готові залучати нових клієнтів через кредити під початкову ставку 0,01%, розповідає «Мінфін».

Хто потрапив до рейтингу

Редакція підготувала рейтинг МФО за другий квартал цього року. До рейтингу ми включаємо мікрофінансові організації, які пропонують кредити під 0,01% добових для нових клієнтів. Наявність таких акцій «Мінфін» перевіряє у партнерів порталу, а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Завдяки цьому ми можемо бути впевнені, що залучаємо до рейтингу всіх, хто активно працює над розширенням кількості клієнтів.

Місця розподіляються, із огляду на низку чинників. Насамперед це максимальна сума і термін, на який можна отримати кредит під 0,01%. Також ми враховуємо легкість отримання позики, доступність інформації на сайті тощо. Цього разу ми внесли до методології одну зміну — відмовились від урахування наявності Bank ID (оскільки в минулому рейтингу всі учасники його вже мали) та почали враховувати наявність мобільного застосунку.

За кожен показник МФО отримує бали: відповідно, чим вищий загальний показник, тим вищу позицію компанія посідає в рейтингу.

Ключова зміна, яка відбулася, порівнюючи із рейтингом за перший квартал, — зменшення кількості його учасників. Відразу три МФО (MyCredit, Clickcredit та Додам) були виключені з нього, оскільки впродовж кварталу отримали штрафи від НБУ за порушення, пов'язані з кредитуванням або клієнтським сервісом. Також до оновленого рейтингу не потрапив SlonCredit через підвищення ставки для нових клієнтів: фінустанова більше не пропонує позики під 0,01% на день.

До рейтингу додалися 2 нові учасники: ШвидкоГроші повернулися, оскільки відновили позики під 0,01%, SunCredit — новачок нашого огляду. Обидві компанії отримали бали, близькі до середніх, та посіли, відповідно, 12 та 11 місця.

Як змінилися лідери рейтингу

Лідером рейтингу цього разу стала Creditkasa, яка в попередньому кварталі посідала третю позицію. Установа отримала стільки ж балів, як і в попередньому кварталі, але покращила місце завдяки двом чинникам: із рейтингу вибув SlonCredit (раніше був другим), а попередній лідер ТОП1 отримав нижчу оцінку за прозорість умов на сайті і цього разу опинився на другій сходинці.

Третє місце за CreditPlus. Ця МФО злетіла відразу на 3 сходинки. Це стало можливим завдяки наявності у компанії мобільного застосунку, що з цього кварталу стало додатковим чинником, а ось максимальні і сума кредиту під 0%, і термін, на який його можна взяти, у CreditPlus не змінилися.

Найсуттєвіше покращила своє місце у рейтингу Moneyveo — фінустанова піднялася відразу на 5 позицій і здобула 4 місце. У покращенні позицій їй так само допомогла наявність мобільного застосунку.

Які умови пропонують МФО

Найбільша можлива сума, яку пропонують МФО при видачі кредиту під 0,01%, сягає 30 тис. грн — такі умови у компанії ТОП1, 27 тис. грн готова надати позичальнику Moneyveo. Загалом більшість мікрофінансових організацій встановлюють межу акційних кредитів в 15−20 тис. грн.

Місце МФО Бали

Максимальна сума при першому кредиті, грн Термін кредитування при

першій позиці, дні Зміна місця 1 Creditkasa 33 20 000 до 30 +2 2 ТОП1 31 30 000 до 30 -1 3 CreditPlus 31 15 000 до 30 +3 4 Moneyveo 31 27 000 до 20 +5 5 CreditBox 30 20 000 до 30 -1 6 FirstCredit 29 20 000 до 30 -1 7 Miloan 29 15 000 до 30 +4 8 Credit7 28 15 000 до 30 -1 9 Pango 28 15 000 до 30 +4 10 Starfin 27 20 000 до 30 +4 11 SunCredit 27 20 000 до 30 нов. 12 ШвидкоГроші 27 15 000 до 70 нов. 13 Money4you 26 15 000 до 30 -3 14 Tengo 26 15 000 до 30 -2 15 SelfieCredit 26 20 000 до 15 -7 16 Smartiway 24 5 000 до 31 +2 17 SOS CREDIT 23 20 000 до 15 -2 18 Amigo 22 15 000 до 30 +3 19 Finsfera 22 8 000 до 30 -3 20 EasyCash 16 5 000 до 15 0

Термін, на який МФО видають такі позики, здебільшого становить близько 30 днів. Існують і деякі виключення, наприклад, ШвидкоГроші пропонує пільгові умови до 70 днів, а в декількох компаніях вони, навпаки, обмежені 15 днями.

Водночас варто уточнити, що ставка 0,01% на день — це маркетинговий хід і її пропонують виключно новим клієнтам. До того ж платити відсотки за нею все рівно потрібно, якщо на цих умовах взяти позику на 30 днів, то виплатити доведеться 0,3% від суми.

Ставки йдуть донизу

Один із найважливіших показників, який змінився у МФО, — це ставка за лонгацію позики, тобто якщо позичальник не повернув її в межах пільгового періоду. У першому кварталі вона становила переважно 2−2,5% на день, а зараз 1,5%. Creditkasa та Amigo встановили її на рівні 1,45 та 1,4% відповідно. Подібним чином МФО знижують і ставки за повторними позиками для клієнтів.

Обмеження ставок — це не добра воля МФО. Наприкінці минулого року набув чинності Закон № 3498-IX щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Відповідно до нього, ставки за позиками МФО мають становити не більше 1% на день.

Закон передбачає перехідний період, щоб компанії могли підготуватися до змін: перші 120 днів після набуття ним чинності ставка могла становити до 2,5%, далі такий самий період — до 1,5%. А потім вже буде не більше 1% на день.

У квітні почала діяти стеля 1,5%, що миттєво позначилося на ставках у МФО, а у серпні очікується перехід до максимальної ставки 1% на день.

Перехід на нижчі ставки буде непростим для компаній. «Ринок не готовий. Те, що ринок на інерції більш-менш протримався у квітні, не означає, що серпневі зміни його не змінять. Для більшості компаній ставка 1% на день — це нижче порогу рентабельності. Тому, безперечно, це призведе до скорочення фінансових компаній», — розповіла «Мінфіну» CMO Money4You Олеся Дусь.

За її словами, щоб підготуватися до змін, компанії вже довелося переглядати витрати та фінансовий план. «Насамперед скоротилися маркетингові витрати і витрати на ризик. Більшість наших партнерів з лідогенерації це відчули», — зазначила вона.

Водночас кількість працівників у Money4You не зменшували і їхні зарплати також не знижувались. Так само обходиться без кадрових змін CreditBox. «Із початком повномасштабного вторгнення, компанія максимально оптимізувала як операційні ресурси, так і штат працівників. Тому скорочувати співробітників чи „різати“ і так обмежені маркетингові бюджети не було сенсу», — розповіли «Мінфіну» в компанії.

Загалом у CreditBox менше переймаються обмеженням відсоткової ставки. «Операційно та технічно ми готові до її зниження. Не думаю, що виконання вимог НБУ суттєво вплине на стан кредитного портфелю компанії, адже, з огляду на діючі акційні пропозиції, середній рівень ставок у нас близький до 1%», — зазначили в компанії.

На тлі обмеження доходів від традиційних позик до зарплати частина МФО готується до відкриття нових ринків. Як розповів СЕО «Манівео швидка фінансова допомога» Сергій Сінченко під час конференції Ukrainian Credit Conference, він вважає перспективним кредитування малого бізнесу.

«Малий бізнес зараз страждає від нестачі грошей, тому, якщо мікрофінансові компанії працюватимуть із цим сегментом, послуга буде затребуваною. Але знадобиться фондування за рахунок міжнародних інституцій, бо робота тільки за рахунок власного капіталу буде збитковою на старті», — зазначив він.

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СЕО «Авентус Україна» (ТМ CreditPlus) Володимир Довгаль також говорить про відкриття нових напрямів, зокрема, кредитування ФОПів та бізнесу. «Якщо продукти не змінюватимуться, то якісь компанії взагалі можуть втратити свою ринкову частку», — вважає він.

Чого очікувати клієнтам

В МФО, з якими поспілкувався «Мінфін», не бачать підстав для зростання кількості клієнтів, яких приваблюватимуть нижчі ставки.

«Мотивація цільової аудиторії мікропозик — це вирішити нагальну проблему з грошима якомога швидше. Тут і зараз. Це плюс-мінус стабільна аудиторія, яка збільшується не за рахунок зниження ставки за кредитами і їх здешевлення, а за рахунок зростання ситуацій, за яких споживач потребує невелику грошову позику на короткий термін», — пояснює Олеся Дусь.

Водночас, за її словами, в умовах зниження ставок МФО підвищуватимуть вимоги до позичальників. Тому взяти позику буде складніше. «Частина клієнтів не проходить скоринг та не отримує позику. Тому сьогодні ми бачимо навіть стагнацію аудиторії споживачів мікрокредитів», — зазначає CMO Money4You.

До того ж, на думку Сергія Сінченка, багато українців, у яких до початку війни вже були кредити, зіткнулися зі складнощами при їх погашенні через зниження доходів, а це негативно позначилося на їхній кредитній історії. Тому, можна припустити, що їм в умовах жорсткіших вимог до позичальників стане складніше отримати гроші.

З іншого боку, в МФО розраховують, що нижчі ставки допоможуть залучати «якісніших» клієнтів, які раніше надавали перевагу банкам. «Нижчі відсоткові ставки роблять кредити фінкомпаній привабливішими для клієнтів банків, які готові „доплачувати“ за швидкість прийняття рішення та сервіс. А клієнти банків, зрозуміло, мають кращу платіжну дисципліну», — розповіли «Мінфіну» в CreditBox.

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Наступного кварталу МФО вже переходитимуть на максимальну ставку 1% на день, тож, вже за декілька місяців ми зможемо побачити, чи прилаштувались вони до нової моделі та як на практиці змінюватиметься кількість їхніх клієнтів.