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9 листопада 2026, 12:54

Україна може отримати ще $1,65 млрд від МВФ: місія Фонду розпочала переговори

Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з Україною щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF. Йдеться про об'єднання другого та третього переглядів, за результатами яких Україна може отримати близько $1,65 млрд. Під час переговорів сторони обговорять стан економіки, виконання зобов'язань за програмою та потреби державного бюджету на 2027 рік. Про початок дискусій повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з Україною щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF.
Фінансування бюджету та реформи: МВФ розпочав переговори з Україною щодо нових траншів. Фото: Pexels
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Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм 9 листопада розпочала роботу з українською владою в межах об'єднаного другого та третього перегляду програми EFF.

Постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано повідомила, що під час зустрічей обговорюватимуть цілі макроекономічної та бюджетної політики уряду, а також структурні реформи, передбачені програмою.

МВФ оцінить економічну ситуацію та потреби бюджету

Окрему увагу Фонд приділить стану української економіки на тлі посилення російських атак. Як наприкінці жовтня пояснила речниця МВФ Джулія Козак, місія проаналізує останні економічні показники, виконання Україною взятих зобов'язань і наявність гарантій фінансування, необхідних для реалізації програми.

Серед питань для обговорення — прогнози економічного зростання та інфляції, загальна макроекономічна ситуація, а також бюджетна політика на 2027 рік. Фонд також хоче оцінити, чи має Україна достатньо підтверджених джерел для покриття своїх фінансових потреб.

Україні потрібно підтвердити понад $32 млрд фінансування на 2027 рік

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік становить $52,6 млрд. Із цієї суми близько $32,6 млрд на момент його заяви ще не мали підтверджених джерел.

У Києві розраховують, що Європейський Союз і надалі покриватиме дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні. Це дозволило б залучити ще приблизно $17,5 млрд.

Решту близько $15 млрд, за словами Марченка, планують шукати серед інших джерел. Ідеться про двосторонню допомогу, фінансові гарантії та програми міжнародних фінансових організацій.

Міністр раніше наголошував, що бажано отримати підтвердження всіх джерел фінансування ще до завершення роботи листопадової місії МВФ.

Скільки Україна вже отримала за програмою EFF

Чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом $8,1 млрд МВФ затвердив наприкінці лютого 2026 року. Вона є частиною загального пакета зовнішнього фінансування на 2026−2029 роки, який за базовим сценарієм становить $136,5 млрд.

Перший перегляд програми Фонд завершив у липні. Тоді Україна отримала другий транш — близько $690 млн, а загальна сума виплат за новою програмою сягнула $2,2 млрд.

Під час перегляду МВФ зафіксував відставання від графіка виконання частини структурних маяків. Після цього до програми додали ще вісім зобов'язань, сім із яких стосуються бюджетної політики.

Про плани винести об'єднані другий і третій перегляди на розгляд ради виконавчих директорів МВФ до грудня 2026 року Джулія Козак повідомляла ще на початку жовтня. У разі схвалення Україна зможе отримати близько $1,65 млрд.

Перед початком нинішніх переговорів українська делегація вже обговорювала програму з представниками Фонду під час щорічних зборів МВФ і Групи Світового банку, які відбулися 12−18 жовтня в Бангкоку.

МВФ, допомога Норвегії та пасивний дохід: головне про гроші України й інвесторів

Місія МВФ розпочала роботу над другим і третім переглядами програми EFF, за результатами яких Україна може отримати $1,67 млрд.

Норвегія оголосила про виділення 500 млн норвезьких крон (близько $53 млн) на підтримку українського бюджету. Ці кошти спрямують на пенсії, соціальні виплати та зарплати працівників бюджетної сфери на початку 2027 року.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
9 листопада 2026, 14:08
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Так, тільки треба буде ще підняти податки, акцизи, ввести нові обмеження для людей ((
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