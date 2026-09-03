У роботі Anthropic, OpenAI, Grok та Gemini стався збій

У роботі сервісів Anthropic, OpenAI, Grok та Gemini стався збій за даними сервісу Downdetector . Окрім того, не працюють Google та Cloudflare.

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Частина користувачів заявила про проблеми в роботі сайтів, у деяких не працював додаток, а інші не отримували відповіді від штучного інтелекту.

Причини масштабного технічного збою наразі невідомі.