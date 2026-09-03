У роботі сервісів Anthropic, OpenAI, Grok та Gemini стався збій за даними сервісу Downdetector. Окрім того, не працюють Google та Cloudflare.
3 вересня 2026, 18:48
У роботі Anthropic, OpenAI, Grok та Gemini стався збій
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Частина користувачів заявила про проблеми в роботі сайтів, у деяких не працював додаток, а інші не отримували відповіді від штучного інтелекту.
Причини масштабного технічного збою наразі невідомі.
Джерело: Мінфін
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