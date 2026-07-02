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2 липня 2026, 20:00

Головне за четвер: середня зарплата в Україні, нові критерії бронювання та вилучення квартир за борги за комуналку

Головне за четвер, 2 липня.

Головне за четвер, 2 липня.

Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі: де платять найбільше

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Про цеповідомила Державна служба статистики.

Нові критерії бронювання: кого торкнуться зміни та що має зробити бізнес

Міністр економіки Олексій Соболев представив у Верховній Раді України оновлені підходи до критеріїв та порядку бронювання військовозобов'язаних. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

Популярну мережу обмінників викрили у шахрайстві: клієнти втратили $10 млн (відео)

Журналісти-розслідувачі проєкту «Bihus.Info» викрили популярну мережу пунктів обміну валют «Money 24/7» у створенні масштабної фінансової піраміди. Власник бізнесу Андрій Смірнов визнав наявність величезних боргів і використання коштів нових клієнтів для виплат попереднім. Загальна сума збитків постраждалих громадян уже сягнула близько 10 мільйонів доларів.

Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

З 1 липня 2026 року на українців за кордоном чекають серйозні реформи, що стосуватимуться виплат, житла, роботи та навіть відправлення посилок.

В українців почали забирати квартири за борги за комуналку: хто ризикує втратити житло

«Страшилки» щодо відібрання в українців квартир за борги за комуналку стають реальністю. Нещодавно у Києві конфіскували житло у пенсіонера, який заборгував житловому кооперативу близько 875 тисяч гривень. «Мінфін» розбирався, як не потрапити під «комунальний прес» та не втратити квартиру за прострочені платіжки.

Джерело: Мінфін
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