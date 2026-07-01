Головне за середу: Кабмін змінює підхід до держбанків, нове маркування пального та як зберегти заощадження

Кабмін змінює підхід до держбанків: що буде з Приватбанком

30 червня Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору. Документ розроблено Мінфіном із залученням міжнародних експертів на виконання зобов'язань України перед МВФ та ЄС.

E5, E10 та B7: в Україні запрацювало нове маркування пального

В Україні з 1 липня 2026 року на автозаправних станціях почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних назв водії побачать маркування E5, E10, B7 та B10, які покажуть вміст біокомпонентів у бензині та дизелі.

Курс долара, євро, ціни на нафту та золото в липні: як зберегти свої заощадження

Ключовим чинником, який визначатиме розклади на всіх світових ринках у липні 2026 року, буде військова обстановка на Близькому Сході в районі Ормузької протоки та дотримання 60-денного перемир'я між США та Іраном. При цьому ринки роблять ставку на мирне вирішення конфлікту, що добре видно по цінах на нафту і золото, поведінці пари євро/долар, а також червневій реакції ЄЦБ і ФРС США.

НБУ зобов’язав банки перевіряти підрядників, які надають критичні послуги

Національний банк зобов'язав банки перевіряти підрядників та інших контрагентів, які надають їм критичні послуги. Про це йдеться в постанові, яку за даними Е П Нацбанк ухвалив 30 червня. Проєкт відповідного документу регулятор оприлюднив ще 26 травня.

Ціна срібла падає: що робити інвесторам, якщо вони не встигли його продати «на піку»

Останні роки принесли інвесторам у срібло багато позитивних та негативних емоцій. Після оновлення історичних рекордів ціна металу різко впала. Чи можливе нове зростання і що робити інвесторам, які опинилися «в мінусі», розбирався «Мінфін».

monobank ввів комісію за поповнення карток через термінали EasyPay

З 1 липня 2026 року monobank ввів комісію за поповнення своїх карток через мережу платіжних терміналів EasyPay. Відтепер за поповнення карток monobank через платіжні термінали буде стягуватися комісія і розмірі 5% від суми платежу.