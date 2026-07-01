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1 липня 2026, 20:00

Головне за середу: Кабмін змінює підхід до держбанків, нове маркування пального та як зберегти заощадження

Головне за середу, 1 липня.

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Джерело: Мінфін
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