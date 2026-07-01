Ціна срібла падає: що робити інвесторам, якщо вони не встигли його продати «на піку»

Останні роки принесли інвесторам у срібло багато позитивних та негативних емоцій. Після оновлення історичних рекордів ціна металу різко впала. Чи можливе нове зростання і що робити інвесторам, які опинилися «в мінусі», розбирався «Мінфін».

Якщо ви придбали цей метал у грудні 2023 року за ціною близько $24 за унцію, а потім, проявивши витримку й терпіння, «не розпродали» його у 2024 році за $31-$34 і навіть не продали його у другій половині 2025 року за $37-$50 за унцію, а на «сталевих» нервах протримали його до зими 2026 року — то були винагороджені рекордними січневими рівнями до $110 за унцію. І безсумнівно, у цей момент можна й потрібно було фіксувати прибуток, оскільки вартість інвестицій з грудня 2023 року по січень 2026 року зросла в 4,58 раза.

Графік срібла за останні 3 роки

Але людська природа влаштована так, що в момент постійного й значного зростання вартості активу інвестор рідко каже собі: «Стоп — час фіксувати прибуток». Після будь-якого злету вартості завжди настає період корекції. Саме цей процес розпочався на ринках, починаючи з лютого-березня 2026 року, і триває досі.

Графік срібла: осінь 2025 року — літо 2026 року

І якщо на початку березня 2026 року срібло впало до рівнів близько $87, то до кінця червня вже коштувало близько $58,6 за унцію. І тепер перед інвестором знову стоїть вибір — що далі робити зі сріблом.

1) Якщо ви купували срібло у 2023 році, то можете сміливо фіксувати прибуток у межах близько $58,6-$24 = $34,6 за унцію. Адже за 3 роки інвестиції зросли у 2,44 раза. І навіть з урахуванням комісій брокера та інших накладних витрат ви отримаєте щонайменше у 2 рази більше від початкових вкладень.

2) якщо ви купували срібло у 2024 році за $34, то ваш результат уже скромніший: $58,6-$34 = $24,6 за унцію, тобто за 2 роки вартість активу зросла в 1,72 раза. І навіть з урахуванням комісій брокера та інших накладних витрат ви отримаєте зростання вартості активу в межах 1,3−1,4 рази від початкових вкладень — тобто теж досить прийнятний, хоча вже й не рекордний результат.

3) Якщо ж ви купували срібло вже на піку популярності наприкінці грудня 2025 року за ціною $73 і навіть трохи вище та вирішите зараз його продати, то можете зафіксувати збиток у межах $73-$58,6 = $14,4 за унцію, а з урахуванням ще й комісій брокера та інших накладних витрат отримаєте «мінус» у межах до $17-$20 за унцію.

Графік срібла: грудень 2025 — червень 2026 року

4) А якщо ви взагалі піддалися січневому ажіотажу 2026 року й купували унцію срібла на самому «піку» за ціною близько $110 і вирішите зараз її продати, то збиток може зрости до рівня близько $110-$58,6 = $51,4 за унцію, а з урахуванням ще й комісій отримаєте збиток у межах до $55-$60 від початкових вкладень.

Що робити далі

Головним і принциповим питанням для вас, як інвестора, має бути саме те, коли ви входили в актив. Якщо ви залишаєтеся «у плюсі» (варіанти 1 і 2), то тут уже працює ваша подальша схильність до ризику. І ви просто повинні для себе вирішити, чи готові ви брати на себе ці ризики надалі — адже корекція срібла теж не безкінечна, а світовий дефіцит фізичного срібла в електроніці, зеленій енергетиці, військовій та ювелірній галузях нікуди не зник.

Ось кілька цифр на користь того, що срібло залишається одним із явно затребуваних активів у світовому масштабі.

Світовий ринок фізичного срібла вже шостий рік поспіль переживає дефіцит. Згідно з даними звіту World Silver Survey, щорічний дефіцит срібла становить 46,3 мільйона тройських унцій (близько 1439 тонн), а сукупний обсяг дефіциту цього металу за останні кілька років перевищує 800 мільйонів унцій.

Вичерпання запасів: Хронічний дефіцит срібла перевищує річні обсяги його видобутку (у світі видобувають лише близько 25 тисяч тонн), що призводить до швидкого скорочення розвіданих запасів.

Цінове відображення нестачі срібла на ринках: постійний дефіцит фізичного металу є головною та постійною причиною високої волатильності та багаторазових стрибків цін на срібло на спотовому ринку, що ми періодично й спостерігаємо протягом останніх 2−3 років.

На користь срібла також варто додати й те, що співвідношення срібла до золота (Gold-Silver Ratio, GSR) наприкінці червня 2026 року перебуває на рівні близько 67. А історично GSR коливається в періоди економічної стабільності в межах 60−80:1, відображаючи мінливі ринкові настрої.

Графік Gold-Silver Ratio, GSR

Справа в тому, що якщо золото — це фінансовий актив і «безпечна гавань» для інвесторів, то срібло слугує не лише інвестицією, а й найважливішим промисловим металом. Тому під час рецесій або криз інвестори «тікають» у золото, через що коефіцієнт зростає (срібло дешевшає відносно золота). А під час зростання промислового виробництва срібло дорожчає швидше, і коефіцієнт знижується.

З огляду на такі перераховані вище передумови, та ще й з нестабільною ситуацією щодо золота, де ціни через геополітичні чинники то злітають до рівня в $5 тис. і вище за унцію, то пробивають поріг нижче $4 тис., а котирування срібла завжди умовно орієнтуються на поведінку золота — срібло й надалі залишається цікавим активом як для професійних гравців ринку дорогоцінних металів, так і для спекулянтів, які в епоху підвищеної турбулентності та невизначеності активно працюють на цьому ринку.

Адже показник GSR на рівні 67 якраз і свідчить про те, що срібло теоретично має досить великий потенціал до зростання як у разі, якщо знову розпочнеться цикл подорожчання золота, так і за рахунок фізичного дефіциту цього металу в промисловості. І тут уже вам вирішувати, чи готові ви чекати нового стрибка цін на срібло, чи просто схильні зафіксувати прибуток.

Якщо ж у вас варіант сценарію 3 або 4, то вибір невеликий — або зафіксувати збиток і вийти зі срібла, або все ж зіграти по-іншому. А саме, скориставшись ситуативним просіданням срібла, докуповувати його в межах цінових рівнів даного тренду і таким чином «розмити» свою середню ціну купівлі в портфелі.

І вже потім, дочекавшись чергового стрибка цін на срібло, — закрити всю позицію за ціною, яка буде вищою за середню ціну купівлі.

Наприклад, купівля в грудні 2025 року унції срібла за вже «високими» цінами обійшлася вам в умовні $73. Поточна ціна срібла становить близько $58,663 за унцію, а з урахуванням комісій брокера для простоти — близько $62. У підсумку, купивши зараз унцію за $62, ви виходите на середню ціну в портфелі вже на рівні ($73 + $62) / 2 = $67,5.

А якщо ви докуповуєте, наприклад, 5 унцій, кінцева ціна в портфелі вже знижується до рівня ($73 + 5 x $62) / 6 = $63,83 за унцію. Тобто в разі зростання котирувань срібла з нинішніх $58,663 до цілком реальних $63,83 і вище — хоча б до $70 — ви вже перекрили до цього збитковий варіант сценарію 3.

За такою ж тактикою можна поступово закрити й невдалу купівлю срібла за піковими цінами січня 2026 року (сценарій 4). Щоправда, це обійдеться вже значно більшим відволіканням капіталу.

Наприклад, ви докуповуєте умовно 30 унцій за ціною $62. Тоді, при купівлі 30 унцій, середня ціна в портфелі падає до рівня ($110 + 30 x $62) / 31 унція = $63,54 за унцію. І при нинішньому рівні в $58,663 за унцію — у вас як інвестора з’являється шанс під час чергового стрибка цін виправити «промах» із купівлею за найгіршим варіантом 4. Або, за бажанням і за наявності фінансових можливостей, продовжувати усереднювати ціну срібла в портфелі, купуючи нові обсяги за цінами, що знижуються.

Тому навіть ваші невдалі угоди завдяки методу усереднення можна або повністю закрити в майбутньому за сприятливих ринкових умов, або принаймні частково нівелювати «мінус».

З огляду на наведені вище аргументи на користь срібла, я б зараз навіть за умови найневдаліших попередніх угод з купівлі на «піках» поки що не поспішав би взагалі відмовлятися від цього активу, а просто цілеспрямовано за допомогою методу усереднення знижував би його вартість у портфелі, а не фіксував би збиток. Але останнє слово, звичайно, за вами, як за інвестором.

За моїм прогнозом, відносно висока волатильність срібла збережеться практично весь час, що залишився до кінця 2026 року, що варто врахувати як інвесторам, які вже мають його в портфелі, так і тим, хто бажає придбати срібло найближчим часом. А до кінця 2026 року я б обов’язково провів окремий аналіз щодо перспектив подальшої динаміки цін на срібло у 2027 році. Залежно від ситуації саме з промисловим попитом на цей дорогоцінний метал, а також з огляду на динаміку цін на золото — я б і приймав рішення щодо розміру його частки в інвестиційному портфелі.