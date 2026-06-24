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24 червня 2026, 20:00

Головне за середу: штраф для Укрпошти, бензин із етанолом та обмеження у «Резерв+»

Головне за середу, 24 червня.

Головне за середу: штраф для Укрпошти, бензин із етанолом та обмеження у «Резерв+»

НБУ оштрафував «Укрпошту»: компанія має сплатити 2,5 млн грн

Нацбанк оштрафував АТ «Укрпошта» на 2,5 млн грн за виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

«Резерв+» працює з обмеженнями: частину сервісів призупинили

У мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежили роботу окремих електронних послуг. Повністю призупинено сервіси, які потребують верифікації даних про наявність інвалідності через сторонні державні інформаційні системи.

НБУ пропонує відокремити фінансовий бізнес Укрпошти в нову компанію задля отримання ліцензії

Для успішного розвитку фінансових послуг Укрпошти доцільно створити окрему юридичну особу. Така компанія могла б офіційно звернутися до Національного банку України для отримання відповідної ліцензії. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час брифінгу.

Бензин із етанолом на АЗС із 1 липня: що зміниться для водіїв і як позначиться на ціні

З 1 липня в Україні набуває чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу в бензині. Нагадаємо: її ухвалили навесні минулого року, посилаючись на європейські регламенти. Але тоді через масштабні руйнування внаслідок ворожих атак Кременчуцького НПЗ та ризиків перебоїв із пальним нововведення відклали. І ось тепер його повертають «у подвійному обсязі» — з липня АЗС мають продавати не лише бензин Е5 (із 5% біоетанолу), а й Е10 (із 10%).

Особливі клієнти: що пропонують банки приватним вкладникам із мільйонами на рахунку

За травень вклади населення у банках приросли ще на 13,3 млрд грн. Але мізерній частці вкладників із сумами на рахунку від 1 млн грн і вище (0,35% від загальної кількості) належить майже 43% всіх коштів фізосіб у банках, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). «Мінфін» з'ясовував, чим загрожує така ситуація для банківської системи, і які умови співпраці банкіри пропонують своїм найбагатшим клієнтам.

Джерело: Мінфін
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