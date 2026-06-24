НБУ пропонує відокремити фінансовий бізнес Укрпошти в нову компанію задля отримання ліцензії

Для успішного розвитку фінансових послуг Укрпошти доцільно створити окрему юридичну особу. Така компанія могла б офіційно звернутися до Національного банку України для отримання відповідної ліцензії. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Регулятор підкреслив, що готовий надати необхідні консультації Міністерству розвитку громад та територій України щодо оптимальної структури такого бізнесу. За оцінками Олійника, за умови дотримання всіх вимог законодавства, нова компанія спроможна отримати ліцензію з фінансової інклюзії орієнтовно за 9 місяців.

Чому Укрпошта не має банківської ліцензії

У Нацбанку окремо прояснили ситуацію щодо чуток навколо ліцензування поштового оператора. Регулятор наголосив, що ніколи не ухвалював рішень про відмову у видачі банківської ліцензії Укрпошті з однієї простої причини: компанія жодного разу так і не подала повного офіційного пакета документів, який необхідний для розгляду цього питання.

Окрім цього, в НБУ категорично заперечили заяви про нібито «особистий характер» рішень щодо генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. У Нацбанку пояснили, що поточні рішення є результатом кількарічного системного нагляду, планових перевірок, співбесід із наглядовою радою та консультацій із профільним міністерством.

Порушення та проблеми з фінмоніторингом

Олійник заявив, що претензії до фінансової діяльності Укрпошти з боку регулятора накопичувалися протягом кількох років:

У 2023 році перша виїзна перевірка у сфері фінансового моніторингу виявила недоліки. Компанія отримала план заходів для їх усунення, проте НБУ надалі фіксував зрив термінів та неналежне виконання вимог.

Подальші планові перевірки зафіксували невиконання обов'язків щодо належної організації первинного фінансового моніторингу. Матеріали цих перевірок НБУ офіційно передав правоохоронним органам.

У кінці 2025 — на початку 2026 року до проблем із фінмоніторингом додалися суттєві порушення у сфері корпоративного управління, внутрішнього контролю та менеджменту ризиків.

Саме цей комплекс системних порушень ліг в основу кваліфікаційного оцінювання керівника Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Питання оскарження рішень

Олійник також підкреслив, що можливі спроби оскаржити рішення регулятора в судовому порядку не повинні зупиняти його виконання.

«На нашу думку, рішення не може бути зупинене. Очевидно, він [Ігор Смілянський] має право захистити себе, і ми так само будемо це рішення захищати», — резюмував заступник голови НБУ.

Передісторія

Ситуація навколо Ігоря Смілянського та Укрпошти розгортається на тлі підготовки компанії до запуску банківських послуг у межах моделі фінансової інклюзії.

23 червня Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

За словами Смілянського, НБУ вимагає, щоб акціонер компанії протягом п’яти днів відсторонив його від посади та призначив іншого керівника. Сам він пов’язує це рішення з процесом створення поштового банку на базі Укрпошти.

Смілянський заявив, що компанія була готова до запуску банківських послуг, має понад 2 млрд грн власного капіталу та працює з прибутком. Він також зазначив, що юридична команда Укрпошти аналізує рішення регулятора та розглядає можливість його оскарження в суді.

Окремо керівник компанії повідомив про намір поінформувати міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР та МВФ, з якими Укрпошта має угоди та співпрацю.

Нацбанк раніше вже звертав увагу на ризики в управлінні Укрпоштою та вимагав створення наглядової ради компанії. Регулятор наголошував, що для надання фінансових послуг компанія має відповідати вимогам до корпоративного управління, прозорості та професійної придатності керівництва.

Попри рішення НБУ, Смілянський заявив, що Укрпошта продовжує працювати у штатному режимі, а для клієнтів компанії наразі нічого не змінюється.

«Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або вчився», — заявив Смілянський, коментуючи ситуацію.