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24 червня 2026, 8:28

«Резерв+» працює з обмеженнями: частину сервісів призупинили

У мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежили роботу окремих електронних послуг. Повністю призупинено сервіси, які потребують верифікації даних про наявність інвалідності через сторонні державні інформаційні системи. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони України.

У мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежили роботу окремих електронних послуг.

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Чому заблокували сервіси

У оборонному відомстві пояснили, що пішли на такий крок раді безпеки даних та недопущення юридичних помилок. Через некоректні відповіді та технічні збої з боку реєстрів соціальної сфери виник ризик неправильної обробки цифрових заяв користувачів.

На час проведення технічних робіт у застосунку «Резерв+» можуть бути недоступними такі опції:

  • подання електронної заяви на отримання відстрочки від призову на підставі інвалідності;
  • оновлення або актуалізація даних про групу інвалідності в онлайн-режимі;
  • перевірка та верифікація цих відомостей операторами ТЦК та СП через електронну систему.

У Міноборони запевнили, що щойно обмін даними між реєстрами Мінсоцполітики та системами військового обліку стабілізується, всі послуги відновлять у повному обсязі, про що користувачів сповістять додатково.

Чинні відстрочки

У Міністерстві оборони окремо заспокоїли громадян, які вже скористалися сервісом або мають документи на руках.

«Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав», — наголосили у відомстві.

Таким чином, всі раніше оформлені через застосунок чи ТЦК відстрочки залишаються законними та чинними, а самі обмеження є виключно технічними та тимчасовими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+63
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 червня 2026, 8:36
#
Просто ухилянтам в пікселі і чорній формі, котрі не вміють воювати, а вміють втікати, поставили задачу наловити цивільних, а в учебці вже відбирають в людини телефон, садять на підвал і дають папери на погодження проходження влк, а далі в окоп, тому під різними видуманими підставами потужне міноборони інформує про якусь хрінь, всі все прекрасно розуміють. Саме кумедне оце «людей не вистачає», але кількість гоблінів в тцкарні збільшили, як і прикордонників і поліцаїв :)
+
+15
crowl
crowl
24 червня 2026, 10:24
#
ТЦК + Поліція — 90% на фронт і не буде проблем
лишити 10% жінок у тилу
+
0
Pumbovik
Pumbovik
24 червня 2026, 10:54
#
Где нет полиции сразу вырастает количество преступлений, идут вскрывать магазы, квартиры и т. д. Когда прифронтовые места бросала полиция из-за фронта, приезжали банды потрошили банковские отделения с сейфами, госохраны тупо не было
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