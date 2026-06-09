Пальне на АЗС може суттєво подорожчати: коли чекати стрибка цін

Українським водіям радять готуватися до серйозного здорожчання на АЗС наприкінці літа. За найгіршого розвитку подій вартість дизельного палива може злетіти до 90−95 гривень за літр. Про це в ефірі Ранок.LIVE попередив паливний експерт та засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін.

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Що прогнозуэє експерт

За його прогнозами, головним тригером для паніки на заправках стануть геополітичні фактори. Вітчизняні мережі повністю залежать від імпорту, тому будь-які світові коливання долітають до наших заправок дуже швидко. Ситуація змінюється буквально щодня через нові енергетичні ризики.

Загострення між Іраном та Ізраїлем уже змусило великих гуртовиків переглянути свої прайси. Якщо минулого тижня нафта ще просідала до 92,2 долари, то зараз ціна різко стрибнула угору. Але тренд на зниження має залишитись, хоча темпи суттєво уповільняться.

Дизель по 95 гривень

Тимчасове затишшя на заправках закінчиться з початком осіннього сезону. Головний паливний удар експерти прогнозують на серпень та вересень.

За словами Дмитра Льоушкіна, уникнути кризи не вдасться через глобальні проблеми з логістикою.

«Якщо не вирішиться питання з Ормузькою протокою, повернемось до тих цін які вже бачили. За жорстким сценарієм — до 90−95 грн за літр дизелю» — попередив експерт.