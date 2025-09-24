Компания Google объявила о запуске в Украине нового плана подписки — Google AI Plus. Этот пакет предоставит пользователям расширенный доступ к инструментам искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.
Google запустила в Украине новый план подписки Google AI Plus
Входящий в пакет Google AI Plus
План Google AI Plus призван повысить производительность и креативность пользователей. Он включает:
- Высшие лимиты для создания и редактирования изображений (Nano Banana) в приложении Gemini
- Больше доступа к модели генерации видео от Google (Veo 3 Fast) непосредственно в приложении Gemini, а также в инструментах для создания изображений и кинофильмов Whisk и Flow
- Доступ к Gemini непосредственно в Gmail, Docs, Sheets и других программах
- Хранилище на 200 ГБ для Google Фото, Диска и Gmail
Кроме того, пользователи могут делиться подпиской с другими членами семьи (до пяти человек).
Цена
Пакет подписки на Google AI Plus доступен в Украине уже сегодня, 24 сентября, за 224,99 грн в месяц. Для новых пользователей действует скидка 50% на первые шесть месяцев — 114,99 грн. в месяц.
