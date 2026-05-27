українська
27 мая 2026, 15:28 Читати українською

Starlink для Пентагона подорожает в пять раз: SpaceX добилась просмотра тарифов

Компания SpaceX Илона Маска добилась повышения стоимости подключения спутникового интернета Starlink для нужд американских военных в пять раз. Об этом со ссылкой на источники и документы Министерства обороны США сообщает Reuters.

Что поставляет SpaceX Пентагону

В отличие от потребительских терминалов Starlink, продаваемых в открытом доступе, в частности через Walmart, SpaceX поставляет Пентагону военную версию под названием Starshield в рамках контракта 2023 года.

После старта военных действий против Ирана компания убедила Пентагон увеличить плату до $25 000 в месяц за подключение одного терминала вместо примерно $5 000.

Терминалы Starshield могут подключаться как к коммерческой сети Starlink, так и к отдельной, более защищенной спутниковой группировке Starshield.

Почему возник спор

Спор возник из-за использования сети Starlink в дронах-камикадзе LUCAS — более дешевых американских аналогах иранских Shahed, способных длительное время находиться в воздухе над целью перед совершением удара.

SpaceX утверждала, что дроны LUCAS работали в условиях, больше соответствовавших тарифу авиационного уровня, а не более дешевым наземным или мобильным сервисам.

В то же время, по словам одного из источников, представители Пентагона настаивали, что ежемесячная плата в $25 000 была рассчитана для самолетов, а не для дронов-камикадзе, которые использовали соединение Starlink только в течение нескольких минут или часов.

В конце концов, Пентагон, усиливавший удары по Ирану, согласился принять предложенное SpaceX повышение тарифа, что почти вдвое увеличило стоимость каждого дрона LUCAS. Первоначально американское оборонное ведомство платило около $30 000 за единицу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Qwerty1999
27 мая 2026, 16:32
Бардак.
Куда смотрит украинский АМКУ.
