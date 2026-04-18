18 квітня 2026, 15:03

Техногіганти скорочують персонал: які компанії лідирують

Звільнення в технологічній сфері дедалі частіше відбуваються серед кількох гігантських компаній. Amazon, Intel та Microsoft самі по собі домінують у цьому рейтингу, значно випереджаючи решту галузі. Хоча темпи звільнень сповільнилися порівняно з попередніми піками, компанії все ще скорочують чисельність персоналу, балансуючи між прибутковістю, уповільненням зростання та збільшенням інвестицій у штучний інтелект, пише visualcapitalist.

Ця візуалізація ранжує 15 технологічних компаній, які скоротили найбільше робочих місць у 2025 та 2026 роках станом на 16 березня, на основі даних Layoffs.fyi.

Amazon лідирує

Amazon очолює рейтинг із 30 184 оприлюдненими звільненнями, далі йдуть Intel із 27 058 та Microsoft із 15 347. Разом на ці три компанії припадає майже дві третини всіх оприлюднених звільнень.

З 2020 року Amazon оприлюднила інформацію про звільнення близько 58 000 співробітників. Хоча це більше, ніж усі співробітники багатьох компаній, для Amazon це менше ніж 4% від 1,56 мільйона її працівників.

Наступною великою технологічною компанією у списку є Meta з 5800 оприлюдненими звільненнями, і у звітах зазначається, що компанія розглядає додаткові скорочення у 2026 році, які можуть зменшити кількість персоналу на 20%.

Чому великі технологічні компанії скорочують робочі місця?

Багато найбільших звільнень у технологічній сфері у 2025 та 2026 роках відображають схожий набір тисків: уповільнення зростання, жорсткіший контроль витрат та збільшення інвестицій у штучний інтелект.

Деякі компанії чітко висловилися щодо ролі штучного інтелекту. Наприклад, Block скоротила майже половину своєї робочої сили у 2026 році, звільнивши 4000 осіб, а генеральний директор Джек Дорсі вказав на автоматизацію ШІ як на рушійну силу ширшої одноразової реорганізації замість менших постійних скорочень. Після його оголошення ціна акцій компанії зросла більш ніж на 20% за один день.

В інших випадках компанії наголошували на структурних змінах, а не безпосередньо на штучному інтелекті. В Amazon звільнення у січні 2026 року були частиною зусиль, спрямованих на скорочення управлінських рівнів, оптимізацію процесу прийняття рішень та перерозподіл ресурсів у пріоритетні сфери, водночас продовжуючи найм на окремі посади.

Тим часом Intel пов'язала свої скорочення з ширшим багаторічним переломним періодом. Компанія заявила, що має на меті узгодити свою структуру витрат з новою операційною моделлю, досягти економії в розмірі 10 мільярдів доларів у 2025 році та спростити операції на тлі постійного тиску на маржу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
18 квітня 2026, 15:21
#
Microsoft непогано було б звільнити всіх, хто винен у Windows 11
