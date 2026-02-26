Один офіціант — два ФОПи: ДПС виявила нові схеми в ресторанному бізнесі

ДПС лише торік виявила майже 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері. Неофіційне працевлаштування — одна з найбільших системних проблем ринку праці. І це не лише про порушення законодавства, а і втрачені соціальні гарантії для працівників і нерівні умови для бізнесу. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

►Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто працює без оформлення

Найчастіше офіційно працевлаштовують адміністраторів, офіціантів та барменів. У цей же час дуже часто непублічний персонал — прибиральники, вантажники чи охоронці — працюють без оформлення або одночасно обслуговують кількох роботодавців.

Ще одна розповсюджена схема — коли офіційно оформлений працівник одночасно виконує роботу для іншого суб'єкта господарювання у тому ж закладі.

Наприклад, офіціант продає алкоголь від імені одного ФОПа, а страви — від імені іншого.

ДПС проаналізувала пропозиції заробітної плати у сфері громадського харчування та порівняла їх із фактично задекларованими.

Пропозиції роботодавців за інформацією з відкритих вакансій на сайті work.ua:

офіціанти: 30 — 50 тис. грн,

кухарі: 20 — 52 тис. грн,

сушеф: близько 36,5 тис. грн,

менеджер ресторану доставки: 33 тис. грн,

системний адміністратор у мережі ресторанів: 25 — 55 тис. грн

На папері ж показують 13 — 19 тис. грн. Тож питань чимало.

Яка зарплата в закладах громадського харчування

За даними ДПС у грудні 2025 році середня зарплата працівників громадського харчування в Україні складала трохи більше 12 тис. грн, що майже на 3 тисячі більше, ніж у попередньому році. Кількість найманих працівників — 149,9 тисячі осіб, що практично на рівні 2024 року. При цьому сума нарахованого доходу зросла на 300 млн грн і становила 1,9 млрд грн.

«І робота з „детінізації“ ринку триває. Бо для держави це — недоотримані податки, які йдуть насамперед на нашу безпеку та оборону. Тому прагнемо, щоб бізнес сам був зацікавлений у виході з „тіні“. Бо це насамперед про відповідальність кожного роботодавця, чесну конкуренцію та прозорі умови роботи», — додала Леся Карнаух.