1 лютого 2026 року закінчується дія постанови Кабміну № 1608, яка спрощувала процес надання бронювання. Критично важливі підприємства могли забронювати своїх працівників лише за добу.
2 лютого 2026, 9:02
Кабмін переписав правила бронювання: що змінилося з 1 лютого
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Скасування «швидкого» бронювання
Процедура бронювання через «Дію» повертається до стандартних термінів розгляду — 72 години (раніше це займало добу).
Подати заявку на анулювання відстрочки тепер можна не частіше одного разу на 5 днів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі