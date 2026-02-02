Кабмін переписав правила бронювання: що змінилося з 1 лютого

1 лютого 2026 року закінчується дія постанови Кабміну № 1608, яка спрощувала процес надання бронювання. Критично важливі підприємства могли забронювати своїх працівників лише за добу.

Скасування «швидкого» бронювання

Процедура бронювання через «Дію» повертається до стандартних термінів розгляду — 72 години (раніше це займало добу).

Подати заявку на анулювання відстрочки тепер можна не частіше одного разу на 5 днів.