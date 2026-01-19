У Раді зареєстровано ініційований Урядом проект Трудового кодексу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2026, 18:15

У Раді зареєстровано ініційований Урядом проект Трудового кодексу

У Верховній Раді зареєстровано ініційований Урядом як суб'єктом законодавчої ініціативи проєкт Трудового кодекс України (реєстр. № 14386).

У Верховній Раді зареєстровано ініційований Урядом як суб'єктом законодавчої ініціативи проєкт Трудового кодекс України (реєстр. № 14386).► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПро що йде моваДокумент спрямований на модернізацію та дерегуляцію законодавства про працю, унормування індивідуальних і колективних трудових відносин на принципах рівності та забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів у національне законодавство.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що йде мова

Документ спрямований на модернізацію та дерегуляцію законодавства про працю, унормування індивідуальних і колективних трудових відносин на принципах рівності та забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів у національне законодавство.

Проєкт Трудового кодексу також має на меті наближення національного регулювання до міжнародних стандартів у сфері праці та підходів, закладених у праві Європейського Союзу, зокрема у директивах ЄС.

Передісторія

Кабінет Міністрів України 7 січня ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України. Наразі ринок праці в Україні функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Розробити новий Трудовий кодекс парламент доручив уряду в травні 2022-го — на вимогу закону про дерадянізацію законодавства.

Основні зміни:

  • Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки уряду щодо детінізації ринку праці — 43 мільярди гривень на рік.
  • Гнучкі трудові договори. Кількість типів трудових договорів збільшується із шести до девʼяти. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, з нефіксованим робочим часом. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.
  • Цифровізація трудових відносин. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах.
  • Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати (як місячної, так і погодинної), узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальну межу визначатимуть як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме Кабмін.
  • Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, надомна). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: як мати, так і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.
  • Реформа інспекції праці: впроваджується ризико-орієнтований підхід до перевірок.
  • Більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема, Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи — учнівський трудовий договір.

Кодекс також передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів і конвенцій Міжнародної організації праці, що необхідно для євроінтеграції. Далі за документ має проголосувати Верховна Рада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами