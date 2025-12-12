Курс долара США та євро зросли на 3 й 6 копійок відповідно на міжбанківських торгах у п'ятницю, 12 грудня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
12 грудня 2025, 17:28
Курс валют: євро та долар подорожчали на міжбанку у п'ятницю
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 12 грудня
|
Закриття 12 грудня
|
Зміни
|
42,16/42,19
|
42,19/42,21
|
3/3
|
49,49/49,52
|
49,55/49,56
|
6/6
Офіційний курс: долар — 42,19 грн, євро — 49,46грн.
Середній курс у банках: 42,00−42,45 грн/долар, 49,30−49,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,30−42,37, євро — 49,65−49,80 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі