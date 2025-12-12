Bybit представила криптокарту 2025: де зосереджені лідери та інституційні сили

Bybit , друга у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, представила Світовий рейтинг криптовалют (World Crypto Rankings, WCR) за 2025 рік, розроблений спільно з DL Research . Цей детальний звіт показує, як 79 країн і територій інтегрують криптовалюти у тканину суспільного життя. На відміну від рейтингів, заснованих на одному параметрі, WCR від Bybit спирається на 28 метричних показників і 92 точки даних. Такий багатовимірний підхід дозволяє визначити поточних лідерів ринку, зрозуміти фактори зростання нових гравців, а також отримати практичні інсайти щодо можливостей і викликів для лідерів індустрії, регуляторів та користувачів у всьому світі.

Глобальне впровадження криптовалют: за межами цифр

Чому криптовалюти охоплюють світ? Причини стали значно різноманітнішими: від реальної користі у повсякденному житті до гострої необхідності в бідніших країнах. Заможні держави роблять ставку на технології та інфраструктуру, а бідні — на виживання. І хоча найбільші криптоцентри не завжди збігаються з економічними гігантами, зв’язок між ВВП на душу населення та рівнем впровадження криптовалют очевидний.

Сінгапур (№ 1): лідирує у світі за рівнем впровадження криптовалют завдяки чіткому регулюванню, зрілості інституційного середовища та активній участі суспільства. Понад 11% жителів Сінгапуру володіють криптовалютами, а продумана система ліцензування приваблює глобальні біржі та фінтех-компанії. Наступний етап розвитку зосереджуватиметься на розширенні роздрібного використання та транзакційних сценаріїв.

Сполучені Штати (№ 2): найбільший і найвпливовіший крипторинок у світі. Історичні схвалення ETF, закон GENIUS Act та сприятлива політика уряду перетворили США на центр інституційного капіталу. Також країна лідирує за обсягами DeFi, потоками на централізованих біржах (CEX) та впровадженням мережі Lightning.

Литва (№ 3): стала європейським «вікном» для криптобірж та постачальників послуг у межах регламенту MiCA. Більшість ліцензованих у Литві компаній орієнтовані не на локальний ринок, а на глобальну діяльність. Як регуляторний та ліцензійний центр з відкритою фінансовою системою та технічно грамотним населенням, Литва суттєво впливає на європейський крипторинок. Проте через невелику чисельність населення обсяги внутрішніх транзакцій залишаються обмеженими.

Швейцарія (№ 4): вирізняється найціліснішою моделлю впровадження криптовалют у Західній Європі. Тут створено елітну інфраструктуру, забезпечено чітке регулювання (незалежно від MiCA) та досягнуто безпрецедентного суспільного визнання криптовалют. Високий рівень довіри до інститутів і глибока технічна експертиза дозволяють Швейцарії лідирувати у формуванні політики, розвитку кастодіальних сервісів та дослідженнях.

Об'єднані Арабські Емірати (№ 5): стали регіональним хабом для MENA у сфері токенізації активів і платіжних систем, а також фактичним мостом між Азією, Європою та Африкою в токенізованих фінансах. ОАЕ поєднують амбітні регуляторні рамки VARA в Дубаї з широким низовим використанням криптовалют — передусім для грошових переказів — а також одним із найвищих рівнів проникнення користувачів у світі.

Регіональні моделі адаптації, сформовані локальними умовами

Країни СНД і Кавказу демонструють нерівномірне, але значуще впровадження криптовалют. Найпотужніший імпульс «знизу вгору» фіксується на Кавказі.

Вірменія (№ 66) і Грузія (№ 39) вирізняються високим рівнем реального використання: у Вірменії драйверами є грошові перекази й потоки стейблкоїнів, тоді як Грузія поєднує сильні користувацькі показники з податковими перевагами та високим рівнем прийняття криптовалют мерчантами.

Центральна Азія: Казахстан (№ 57) і Узбекистан (№ 53) зосереджені на інституційних основах та регулюванні — Казахстан через майнінгову інфраструктуру й регуляторну визначеність, Узбекистан — через централізований нагляд. Однак поки що це не призвело до масового користувацького впровадження.

Росія (№ 34) залишається ринком з високою активністю й сильним використанням CEX і DeFi, але стикається з обмеженнями через низьку інституційну готовність і проблеми з доступом до фіату.

Загалом регіон показує різні траєкторії впровадження: масове використання «знизу» на Кавказі, «спочатку політика» — у Центральній Азії та використання, обмежене інфраструктурою, — у Росії.

Стейблкоїни — драйвер глобального впровадження криптовалют

У міру того як цифрові активи переходять з периферії у центр економічного життя, користувачі дедалі частіше покладаються на стейблкоїни як на «тиху гавань», інструмент обходу банківських бар'єрів і засіб для транскордонних платежів та доступу до DeFi. Стейблкоїни — найбільш широко використовуваний і найрівномірніше розподілений криптопродукт.

Хоча доларові стейблкоїни домінують, все більше країн розробляють або стимулюють випуск локальних стейблкоїнів. Їхня мета — підвищити ефективність внутрішніх платежів, зменшити залежність від долара та запропонувати регульовану альтернативу неформальним ринкам.

У звіті виділено три напрями впливу стейблкоїнів на наступному етапі впровадження:

регуляторна конвергенція,

інтеграція з інституційними структурами,

глобальна конкуренція фіатних валют.

Нові можливості токенізації реальних активів

Паралельно з ростом стейблкоїнів прискорюється тренд токенізації реальних активів (RWA). У Сінгапурі й Гонконзі токенізація переходить до регульованих ринків, забезпечуючи дробне володіння та розрахунки на блокчейні.

З січня загальна ончейн-вартість RWA (без стейблкоїнів) зросла на 63% — з $15,8 млрд до понад $25,7 млрд. Це свідчить про структурний зсув у тому, як ринки капіталу інтегрують токенізовані активи.

Найбільше виграють країни з високою інституційною готовністю: США, Канада, Литва, Польща та Філіппіни.

Ончейн-зарплати стають новою нормою

Частка спеціалістів, які отримують частину зарплати у криптовалюті, зросла з 3% до 9,6%, при цьому понад 90% виплат припадає на стейблкоїни.

В ОАЕ та на Філіппінах стейблкоїни активно використовують для оплати працівників, фрилансерів та учасників гіг-економіки. Це допомагає обходити затримки та комісії традиційних каналів грошових переказів.

Очікується прискорене впровадження ончейн-виплат у двох напрямах:

у глобальних фінансових центрах (ОАЕ, США, Сінгапур, Гонконг),

у країнах із великим числом віддалених працівників (Філіппіни, Кенія, Бразилія).

Усередині формування криптоландшафту

Ці тенденції взаємопов'язані: локальні стейблкоїни покращують платежі, що сприяє росту RWA та ончейн-зарплат. Із зростанням повсякденного криптовикористання підвищується попит на надійні та регульовані продукти, формуючи позитивний цикл розвитку індустрії.

До 2026 року країни, які впровадять чіткі регуляторні рамки, отримають значні переваги: зможуть збільшувати надходження, залучати таланти та стимулювати інновації. Держави ж із обмежувальними підходами ризикують втратити економічну активність.

Перед регуляторами стоїть вибір:

або створювати комплексні рамки для органічної інтеграції криптовалют,

або діяти обережно, оцінюючи ризики та вигоди поступово.

«Строгі та незалежні дослідження мають ключове значення для розвитку інновацій у сфері блокчейна та криптовалют. Bybit пишається співпрацею з DL Research у створенні WCR…» — зазначає Хелен Ліу, спів-CEO Bybit.

«Партнерство з Bybit дозволяє нам поєднати ончейн-дані DL Research із глобальним баченням ринку…», — додає Райан Челай, керівник дослідницького відділу DL Research.

Звіт World Crypto Rankings уже доступний: він пропонує багатовимірний та стандартизований погляд на глобальне впровадження криптовалют.

Звіт WCR підготовлено компанією DL Research з повною редакційною незалежністю. Уся інформація надана виключно з інформаційною метою і не є фінансовою чи юридичною порадою.