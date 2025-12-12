Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 12:12

Trust Wallet інтегрував Revolut Pay, Британія зробить стейблкоїни пріоритетом 2026 року: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Trust Wallet інтегрував Revolut Pay, Британія зробить стейблкоїни пріоритетом 2026 року: що нового

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Trust Wallet інтегрував Revolut Pay: Криптовалюту в Європі тепер можна купити миттєво і без комісій

Команда криптогаманця Trust Wallet оголосила про важливе партнерство з фінтех-гігантом Revolut та інтеграцію його платіжної системи Revolut Pay. Це дозволить європейським користувачам швидко і безпосередньо купувати криптовалютні активи, повідомили представники проєкту Incrypted.

Інтеграція спрямована на зниження бар'єрів для входу в Web3-простір та максимальне спрощення процесу першої покупки цифрових активів.

Користувачі Trust Wallet тепер можуть використовувати Revolut Pay, банківські картки та перекази для миттєвої купівлі криптовалют. Ключова перевага: комісії Revolut відсутні.

На початковому етапі інтеграція підтримує купівлю чотирьох основних токенів:

  • BTC (Біткоїн)
  • ETH (Ефіріум)
  • SOL (Solana)
  • USDC (Стейблкоїн)

Інтеграція реалізована як у мобільному застосунку Trust Wallet, так і в його десктопній версії.

Сейм Польщі повторно розгляне законопроєкт про крипторегулювання, відхилений президентом

Парламент Польщі (Сейм) вдруге виносить на розгляд законопроєкт, що стосується регулювання ринку криптоактивів, після того, як його попередня версія була відхилена президентом Каролем Навроцьким.

Ініціатором повернення проєкту виступила партія «Польща 2050», що є частиною правлячої коаліції.

Хоча автори законопроєкту назвали нову версію «покращеною», речник уряду Адам Шлапка заявив, що у змісті документа «не змінено ані коми».

Документ фактично дублює попередню пропозицію. Його основна ціль — надати Управлінню фінансового нагляду (KNF) повноваження головного регулятора ринку криптоактивів у Польщі.

Велика Британія зробить стейблкоїни ключовим пріоритетом 2026 року

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) оголосило, що розвиток платежів у стейблкоїнах є одним зі стратегічних пріоритетів на 2026 рік. Регулятор має намір підтримати місцевих емітентів і створити безпечні умови для тестування інноваційних рішень у сфері цифрових активів.

Глава FCA Ніхіл Раті у листі до Прем'єр-міністра Кіра Стармера підкреслив, що розвиток інфраструктури для стейблкоїнів, забезпечених фунтами стерлінгів (GBP-стейблкоїнів), входить до ключових цілей відомства.

Стратегічні цілі FCA:

  • Посилення позицій: Оновлена регуляторна база має на меті посилити позицію Великої Британії на глобальному фінансовому ринку.
  • Конкурентоспроможність: Розвиток цього класу активів підтримає конкурентоспроможність країни в секторі фінтех-інновацій.

FCA спільно з Банком Англії працює над створенням єдиного зведення правил, яке охопить усі аспекти ринку цифрових активів, включаючи:

  • Емітентів стейблкоїнів.
  • Торгові майданчики.
  • Кредитування та зберігання цифрових активів.
  • Стейкінг.

Очікується, що комплексне регулювання буде впроваджено протягом 2026 року, що стане вирішальним етапом у формуванні британської політики щодо цифрових активів.

Одним з інструментів розвитку ринку стане відкрита регуляторна пісочниця, орієнтована на місцевих емітентів стейблкоїнів. Учасники програми зможуть протестувати свої продукти в обмеженому нормативному середовищі, перш ніж виводити їх на масовий ринок.

BitMine придбала Ethereum на $112 мільйонів

Компанія BitMine, очолювана відомим фінансовим аналітиком Томом Лі, значно збільшила свої резерви в Ethereum, придбавши 33 504 ETH на загальну суму $112 мільйонів.

Про велику транзакцію повідомили аналітики EmberCN, посилаючись на дані платформи Arkham. Угоду було проведено через інституційного брокера FalconX.

Наразі BitMine офіційно не підтверджувала інформацію про нову купівлю.

Відомо, що BitMine дотримується амбітної стратегії — акумулювати 5% ринкової пропозиції Ethereum.

Згідно з останньою звітністю компанії за формою 8-K від 7 грудня, на балансі BitMine вже перебували:

  • 3 864 951 ETH
  • 193 BTC
  • $1 млрд у грошових коштах.

Крім того, компанія володіє часткою в Eightco Holding вартістю $36 млн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментарі

