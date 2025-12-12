Курс валют у п'ятницю: Долар подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю, 12 грудня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 10 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та знизився на 8 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,44 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,40−42,36, євро — 49,60−49,78 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,15−42,19 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,48−49,51 грн/євро.

