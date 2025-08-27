У серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди, але Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
Виплати для ВПО продовжили ще на пів року, але змінили умови
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Мова про осіб з інвалідністю І — III групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.
Низка змін про призначення виплат на проживання для ВПО
-
наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу:
-
якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).
Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.
Нагадуємо, що розмір виплат становить:
- 2 тис грн — на одну дорослу особу
- 3 тис грн — на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.
Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.
Коментарі